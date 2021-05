Plongeon: un Québécois garde le Canada dans la course aux Jeux

(Sportcom) – Seul Canadien en action au dernier jour de la Coupe du monde de plongeon de Tokyo, Thomas Ciprick a vu son parcours s’arrêter en demi-finale du tremplin de 3 mètres, jeudi. Le plongeur de Baie-d’Urfé s’est classé 16e de cette ronde où les 12 premiers accédaient à la finale.

Classé 17e à l’issue de la ronde préliminaire, le plongeur de 18 ans a récolté 358,35 points en demi-finale, à 35,05 d’une qualification pour la ronde ultime qui a été remportée par l’Allemand Martin Wolfram.

Le Britannique James Heatly et le Français Alexis Jandard ont été les autres médaillés, recevant respectivement l’argent et le bronze.

À ses six passages sur le tremplin, Ciprick s’est illustré à ses deuxième et cinquième présences, où il avait obtenu les septième et sixième meilleurs pointages. Le plongeur n’a toutefois pas pu être constant tout au long du concours et son classement cumulatif provisoire a oscillé entre la 15e et la 18e place.

La prestation du Québécois permet néanmoins au Canada de demeurer dans la course pour l’obtention d’une place à cette épreuve aux Jeux de Tokyo.

L’attribution des dernières places aux comités nationaux olympiques se fera par la Fédération internationale des sports aquatiques au début du mois de juin.