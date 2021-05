Rouge et Or: Marie-Pier Champagne remporte le prix Jean-Marie De Koninck

Marie-Pier Champagne est la lauréate du prix Jean-Marie De Koninck décerné à l’étudiante par excellence du programme Rouge et Or de l’Université Laval.

L’ailière de l’équipe de basketball a reçu son prix, jeudi, à l’occasion du Gala de fin de saison qui ne comptait qu’un prix en raison de la pandémie qui a forcé l’annulation de la saison universitaire. « Cela aurait été plus le fun de recevoir mon prix dans un gala devant tout le monde, mais il s’agit d’un très bel honneur que je vais célébrer à ma façon, a raconté Champagne. Il n’a pas été possible d’exceller sur le terrain, mais c’était possible d’exceller à l’école. Ce fut difficile de rester motivé, mais l’entraînement sur Zoom et on pouvait ainsi voir du monde. »

Le parcours académique de Champagne est vraiment impressionnant. Bachelière en économie, elle a obtenu une mention excellence lors de la présentation de son mémoire de maîtrise et commencé l’automne dernier deux doctorats, l’un en aménagement du territoire à Laval et l’autre en sciences économiques à Dijon en France. Depuis la session d’automne 2019, elle a conservé une moyenne parfaite de 4,33. Aucune note en bas de A+. Son nom apparaît sur le tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.

« Je suis très fière de mes accomplissements et d’avoir représenté le Rouge et Or aussi longtemps, a-t-elle souligné. Dès le début de mes études universitaires, je savais que je voulais faire un doctorat parce que la recherche m’intéresse. La charge de travail est importante, mais j’ai toujours aimé travailler plus fort que la personne à côté de moi.

Photo courtoisie

« J’aime ce que je fais et, depuis le début de ma maîtrise, je ne considère pas mes études comme une tâche, de poursuivre Champagne qui disputera sa dernière saison à l’automne 2021. J’aime étudier et j’apprends à tous les jours. Mon directeur de recherche a été plus que présent et compréhensif quand il y avait du basket. Notre interaction est facile et ça influence le plaisir que j’ai. »

Mode de vie équilibré

Champagne estime que l’équilibre est la clé de ses succès. « Je mets beaucoup de temps dans mes livres, a-t-elle souligné, mais j’ai néanmoins un mode de vie équilibré. Je fais une heure de sport par jour et j’ai une vie sociale, ce qui fait que mes heures d’études sont efficaces. »

Le succès académique n’est pas l’exclusivité de Marie-Pier dans la famille Champagne. Sa plus jeune sœur Catherine a été sacrée étudiante par excellence du programme de basketball féminin Division 1 des Dynamiques de Sainte-Foy. Membre du Rouge et Or rugby, son autre sœur Audrey a profité de l’école à distance pour vivre l’expérience du rugby professionnel en France.

Compte tenu de son horaire fort chargé, Champagne aurait pu tirer un trait sur sa carrière universitaire, mais elle tenait à utiliser sa dernière année d’admissibilité. « Je ne voulais pas que ma carrière se termine en raison de la pandémie. Je veux arrêter à mes conditions. »