Sainte-Anne-de-la-Pérade: des dindons sauvages dévorent une récolte de maïs

La prolifération des dindons sauvages commence à causer de sérieux maux de tête aux agriculteurs.

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, en Mauricie, les volatiles ont occupé un champ de maïs non encore récolté durant l'hiver et en ont dévoré une bonne partie.

Lors de la récolte, il y a quelques jours, le producteur céréalier s'est rendu compte qu'au lieu des 50 tonnes attendues il n'en restait que 30.

Les indésirables oiseaux y avaient été aperçus à plusieurs reprises depuis l'automne. «On se disait que, oui, on va peut-être perdre deux ou trois tonnes à cause des dindons. On se disait deux ou trois tonnes pour 20 dindons (c'était tolérable). Ça ne doit pas manger plus que ça durant un hiver, mais là ils ont mangé 20 tonnes de maïs», a déploré Denis Couture, producteur de grandes cultures, en entrevue avec TVA Nouvelles jeudi.

À Deschambault-Grondines, le village voisin qui se trouve dans la Capitale-Nationale, les volatiles se sont installés près d'un élevage de bovins et ne se sont pas privés d'aller se servir dans la mangeoire extérieure du bétail durant tout l'hiver. Les pertes sont estimées à 30 000 $.

Les agriculteurs sont déconcertés et ne savent pas comment se débarrasser de ces indésirables. Il est seulement permis d'en abattre lors de deux courtes périodes de chasse au printemps et à l'automne.

«Qu'est-ce que tu veux faire avec? Je vais dire au garde-chasse de venir les enlever. Moi aussi je les enlevais et ils revenaient tout de suite le lendemain. Ils n'allaient pas loin. Ils savaient que la nourriture était là», a raconté Réjean Trottier, éleveur de bovins.