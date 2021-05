Surf des neiges: Maxence Parrot reçoit un prix Laureus

Le nom de Maxence Parrot est maintenant lié à certains des plus grands athlètes de l’histoire du sport.

À l’occasion d’un gala virtuel, jeudi, le planchiste de Bromont et médaillé olympique aux Jeux de Pyeongchang, en 2018, a reçu le prix Laureus pour le plus beau retour de l’année. Les prix Laureus ont vu le jour en 2000 à l’initiative du Prix Nobel de la paix et de l’ancien président de la République d’Afrique du Sud Nelson Mandela qui avait déclaré, à l’époque, que le sport avait la force de changer le monde.

Deux mois après avoir subi son dernier traitement pour vaincre son cancer du lymphome de Hodgkin, Parrot montait le 31 août 2019 sur la plus haute marche du podium du Big Air à l’occasion des X Games à Oslo, en Norvège. En janvier et mars 2020, il remportait l’or au Big Air à Aspen et en slopestyle de nouveau à Oslo à l’occasion des X Games.

« Pour moi, c’est le plus gros accomplissement de ma carrière, a déclaré Parrot. Je suis extrêmement fier. Cet honneur ne touche pas seulement le snowboard, mais tous les sports. Des athlètes comme Tiger Woods, Roger Federer et Michael Phelps ont remporté le titre du retour de l’année dans le passé. Je fais maintenant partie de la ligue des grands. Ce n’est pas un petit prix. C’est un honneur différent de tous les autres. Je le savais depuis quelques jours et ce fut extrêmement difficile de garder le silence. J’avais hâte d’en parler. »

Photo courtoisie, Laureus Awards

Victoire importante

Diagnostiqué d’un cancer le 21 décembre 2018, Parrot a remporté officiellement sa plus grosse victoire en carrière en juillet 2019 lorsque les médecins lui ont confirmé sa guérison après 12 traitements de chimiothérapie.

« C’est une grosse tranche de ma vie pendant laquelle j’ai connu des hauts et des bas, a exprimé le porte-parole de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Ce fut une leçon de vie où j’ai grandi. Je ne prends rien pour acquis et j’apprécie chaque moment. Je ne m’étais jamais impliqué dans une cause auparavant et mon cancer m’a ouvert les yeux. La bataille n’est pas terminée parce que des gens reçoivent un diagnostic de cancer tous les jours et je veux aider à amasser des fonds.

« Quand je tiens le trophée dans mes mains, je vois défiler les deux dernières années de ma vie, de poursuivre Parrot. Au moment de mon entrevue il y a deux mois, le comité m’avait dit qu’il souhaitait aller plus loin que le sport et recherchait des histoires inspirantes. En ce sens, ce prix signifie beaucoup moi. »

Autres candidats

On retrouvait cinq autres candidats pour le prix du retour de l’année : le quart-arrière Alex Smith, le lanceur Daniel Bard, la skieuse Mikaela Shiffrin, la joueuse de soccer Alex Morgan et le joueur de badminton Kento Momota.

« Je n’avais pas besoin de recevoir le trophée pour être content, a-t-il indiqué. Quand j’ai appris que j’étais parmi les finalistes, je me suis dit wow ! C’était déjà cool de me retrouver parmi les finalistes. Je n’ai pas battu le cancer pour gagner une médaille, mais la reconnaissance me touche au cœur. Tous les finalistes avaient une histoire inspirante. »

Parrot est le premier Canadien à remporter un prix Laureus.

Il a notamment eu droit aux félicitations du premier ministre Justin Trudeau.

« C’est définitivement un très bel exploit d’être le premier Canadien à remporter un Laureus. »

Parmi les autres lauréats, on retrouve notamment Rafael Nadal qui a reçu le titre d’athlète par excellence pour la quatrième fois de sa carrière.

Chez les femmes, le tennis était aussi à l’honneur avec Naomi Osaka. Le Bayern Munich a remporté le titre d’équipe par excellence.

Le pilote automobile Lewis Hamilton a été honoré pour son engagement social ; Billie Jean King a reçu le Laureus pour l’ensemble de sa carrière, et le joueur de soccer Mo Salah a vu son implication auprès de nombreuses causes humanitaires être soulignée.