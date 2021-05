Photo courtoisie

La journée du 6 mai a une signification toute particulière pour Carole Lavoie (photo) de Québec. C’était il y a 30 ans aujourd’hui, le 6 mai 1991, Carole, alors âgée de 39 ans, subissait, à l’hôpital du Christ-Roi de Québec, une chirurgie au sein gauche réalisée par la Dre Nicole Vallée. Carole célèbre ainsi aujourd’hui le 30e anniversaire de sa rémission. L’heure est aux remerciements : la Dre Jocelyne Chiquette, de la clinique des maladies du sein au 3e étage de l’hôpital Saint-Sacrement pour le suivi ; son médecin de famille, la Dre Valérie Oudar pour les encouragements soutenus et ses 3 enfants (Yves, Danny et Mélanie) qui lui ont donné la motivation de combattre ce cancer. À cette époque, Carole travaillait au Service amical Basse-Ville, comme bénévole tout d’abord (1987 à 1997), puis comme salariée (1997 à 2007) en tant que préposée à domicile. Elle n’a que de bons mots pour Josée Arsenault, la directrice générale, le personnel de bureau et les employés à domicile pour leur soutien et leur humanité. C’est en quelque sorte sa 2e famille. Laissons le mot de la fin à Carole : « La vie est belle. Profitez-en au maximum. Entourez-vous de gens positifs et dites-vous : un jour à la fois, doux Jésus ».

Pour les amateurs de bière

Photo courtoisie

Le bar à vins Petits Creux, de l’avenue Cartier à Québec, vient de lancer « Kallis’té », une gamme de bières aromatisées aux saveurs corses permettant de faire découvrir pour une première fois le savoir-faire québécois et le goût de la Corse en une seule bouteille. Imaginées par les propriétaires du Petits Creux, Kim Colonna et Marie-Pierre Tomasi, les bières Kallis’té rendent hommage à leur terre d’accueil et leur île d’origine. En collaboration avec le microbrasseur Chapeau les bois !, cette édition limitée est déclinée en trois délicieuses bières artisanales : Clémentine et Nepita (offerte depuis vendredi dernier, en cueillette, à l’adresse corse de l’avenue Cartier) ; Châtaigne, et Immortelle. Sur la photo, Kim Colonna, copropriétaire de Petits Creux. www.petitscreux.corsica

En avant la musique!

Photo courtoisie

L’École de musique Jésus-Marie a lancé, en début de semaine, sa 14e campagne de financement annuelle, dont l’objectif est d’amasser 20 000 $. Cette collecte de fonds permettra à l’école d’acheter de nouveaux instruments, d’offrir un soutien financier adéquat aux élèves pour qui les ressources financières sont restreintes, particulièrement cette année, mais aussi d’aménager des studios d’enseignement et d’enregistrement adaptés pour l’enseignement de la musique à distance. Fondée en 1975, l’École de musique Jésus-Marie est la plus ancienne école de musique de Lévis. La campagne prendra fin le 30 juin. Si vous désirez y contribuer financièrement, visitez le site internet de l’école au www.emjm.org/nous-soutenir.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 6 mai 2001. Le pape Jean-Paul II entre dans la Grande Mosquée des Omeyyades de Damas, devenant ainsi le premier pape de l’histoire à se rendre dans une mosquée.

Anniversaires

Photo courtoisie

Guillaume Gagnon (photo), directeur développement des affaires à la Fondation Maurice Tanguay, 63 ans... Liv Anniston Price, fille de Carey et Angela Price, 5 ans... Brendan Gallagher, attaquant des Canadiens de Montréal, 29 ans... Bobby Bazini, auteur-compositeur-interprète, frère de Kevin Bazinet, grand gagnant de La Voix 2015, 32 ans... Pierre François Legendre, comédien, acteur et animateur né à Québec, 47 ans... Cindy Daniel, chanteuse québécoise, 45 ans... Martin Brodeur, ex-gardien de but LNH, 49 ans... George Clooney, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, 60 ans... Bernard Lemaire, homme d’affaires, cofondateur de Papier Cascades en 1963, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 mai 2020 : Normand Parisien (photo), 61 ans, directeur général pendant 25 ans de l’organisme Transport 2000... 2016 : Candye Kane, 54 ans, chanteuse américaine de blues... 2015 : Errol Brown, 71 ans, ex-chanteur du groupe Hot Chocolate qui a connu le succès dans les années 70 et 80, notamment grâce au tube You Sexy Thing... 2014 : Farley Mowat, 92 ans, romancier canadien et environnementaliste... 2013 : Giulio Andreotti, 94 ans, homme politique italien, sept fois président du Conseil... 2010 : Robin Roberts, 83 ans, légendaire lanceur des Phillies de Philadelphie... 2009 : Kevin Grubb, 31 ans, ancien pilote automobile de Nascar... 2002 : Otis Blackwell, 70 ans, compositeur américain... 1992 : Marlene Dietrich, 91 ans, L’Ange bleu, légende vivante du cinéma et du spectacle.