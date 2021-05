Avec une crise, l’important c’est d’apprendre...

En administration publique, on aime dire qu’on ne peut pas gérer ce qu’on ne peut pas compter. J’ajouterais qu’on peut difficilement gérer ce que le public ne voit pas.

Si nous comparons la crise sanitaire sans précédent dont on commence, à peine, à sortir et la crise climatique, on voit des différences profondes dans les mesures proposées et l’appui du public à ces mesures.

Peu de Québécois ou autres Canadiens vont affirmer ouvertement que la crise climatique n’existe pas.

Encore moins vous diront que la COVID-19 n’exige pas de mesures exceptionnelles pour empêcher sa propagation.

Négationnistes climatiques

Le CO 2 était omniprésent dans l’atmosphère bien avant qu’on parle du protocole de Kyoto. Comment faire alors, lorsqu’un climato-sceptique (eh oui, Maxime Bernier l’a bien dit !) affirme que le CO 2 ne peut pas être de la pollution car c’est ce qui sort de nos poumons lorsque nous respirons ?

Le fait que les GES sont, pour la plupart, impossibles à voir rend le débat effectivement difficile, d’autant plus que les pires effets se feront ressentir plus tard.

Le Canada n’a jamais atteint ses objectifs, que ce soit selon les termes de Kyoto ou en application de l’Accord de Paris. Le Québec a carrément renoncé à atteindre ses propres objectifs. Pourvu qu’ils ne nient pas, le public en général n’insiste pas trop.

Triste ironie, c’est l’administration américaine de Joe Biden qui va nous contraindre d’agir. Puisqu’ils vont imposer ce coût à leurs propres entreprises, ils vont mettre en place des mesures à la frontière pour punir les resquilleurs, comme le Canada.

Nous aurons enfin une obligation de résultat incontournable.

Négationnistes pandémiques

Lorsque des milliers d’illuminés « antimasques » se rassemblent illégalement en pleine pandémie, tout en forçant la fermeture du plus important site de vaccination à Montréal, t’as un gros problème à gérer.

La réponse récalcitrante des forces de l’ordre était inquiétante, mais a probablement évité de pires débordements.

Le Québec a tristement trop de négationnistes COVID-19, mais le fait que les décès et les hospitalisations sont concrètement perceptibles et peuvent être calculés sert à accroître l’adhésion des gens responsables.

Apprendre

Après le pire résultat au Canada lors de la première vague, le Québec est un premier de classe parmi les grandes provinces, lors de la troisième (et espérons dernière) vague.

Le Québec a appris, on s’est adapté et on a apporté des solutions qui étaient propres à notre population. Constatant que les « directives » du gouvernement étaient perçues ici comme de vagues suggestions à suivre (ou pas), nous avons imposé une règle réelle, claire et pas ouverte à interprétation : un couvre-feu.

Je me souviens du « on n’a pas besoin de ça ici » un peu hautain de Doug Ford lorsqu’on lui a demandé s’il emboîterait le pas. Il a dû récemment rappeler l’armée à sa rescousse.

En Alberta, Jason Kenney refuse à son tour d’imposer de vraies restrictions, et sa population est aux prises avec la pire troisième vague du pays.

L’important ce n’est pas de savoir tout en partant pour gérer une crise, c’est d’apprendre.