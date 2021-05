Des organismes souhaitent bannir les saveurs de vapotage

Très populaires chez les jeunes Canadiens, les différentes saveurs disponibles pour contrer le goût de la nicotine lors du vapotage devraient être bannies au Canada selon plusieurs groupes de santé.

Les jeunes vapoteurs ne seraient pas attirés par la saveur du tabac, mais plutôt par les saveurs de baies, de menthe ou menthol et de mangue, révèle-t-on dans une étude menée en mars dernier auprès de plus de 3000 jeunes par l’Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse et Cœur + AVC.

Ces résultats ont donc conforté l’appel lancé par plusieurs groupes de santé qui enjoignent Ottawa et les gouvernements provinciaux à bannir leur utilisation.

«Nous exhortons les gouvernements fédéral et provinciaux à suivre l'exemple de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard en procurant une protection globale pour les jeunes contre les produits de vapotage aromatisés», a affirmé vendredi par voie de communiqué le directeur d’Action on Smoking and Health, Les Hagen.

Les neurologues ont particulièrement insisté sur l’interdiction du menthol, puisque les produits chimiques utilisés pour cette saveur peuvent intensifier l’absorption de la nicotine par le cerveau, accélérant par la même occasion la dépendance.

«En plus de constituer une immense inquiétude en lien avec l'initiation au tabagisme, les produits de vapotage doivent subir le même processus d'homologation que tous les produits pharmaceutiques nicotiniques avant qu'ils puissent être considérés comme des aides à la cessation», a soutenu Robert MacDonald, directeur général et président de l'Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse.

Ottawa a proposé de limiter le taux de nicotine présent dans les produits de vapotage à 20mg/ml, une décision qui impacterait la plupart des produits préférés par les jeunes et dont la teneur en nicotine se situe souvent au-dessus de 50mg/ml.

«Une limite sur de la teneur en nicotine et une interdiction globale des saveurs sont nécessaires pour donner aux enfants et aux ados une véritable chance de se préserver de la nicotine et d'éviter la consommation future de tabac», a précisé Les Hagen.

L’étude a été réalisée auprès de 3009 répondants de 16 à 24 ans et qui ont commencé à vapoter à l’âge de 16 ans en moyenne.