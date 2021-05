Séries de la LHJMQ: Les Foreurs s’imposent d’entrée de jeu face à l’Océanic

Les Foreurs de Val-d’Or ont marqué quatre buts en deuxième période pour se diriger vers un gain facile de 6-2 lors du premier match de la série quarts de finale l’opposant à l’Océanic de Rimouski, vendredi après-midi au Centre Vidéotron de Québec.

Samuel Poulin a dirigé l’attaque des Foreurs avec deux buts. Les autres étant l’œuvre de Jakob Pelletier, Nathan Légaré, Alexandre Doucet et Maxim Cajkovic. La réplique de l’Océanic est venue d’Adam Raska et Jacob Mathieu. « Nous avons un super bon groupe de gars et ça se transpose sur la glace. Demain, ce sera une autre journée. Il faut être plus discipliné. Nous avons écopé de trop de pénalités en première période », a analysé la première étoile de la rencontre, Samuel Poulin.

Une bonne première période

L’Océanic a très bien tenu son bout en première période. La troupe de Serge Beausoleil a réussi à contenir la puissante offensive des Foreurs jusqu’à la dernière minute grâce à une bonne couverture défensive. C’est Samuel Poulin qui a ouvert la marque avec 48 secondes à faire dans l’engagement. Il a reçu une belle passe d’Olivier Picard dans l’enclave pour battre Creed Jones dans le haut du filet.

Domination totale des Foreurs

Si l’Océanic a tenu son bout en première période, ce fut loin d’être le cas en deuxième alors que les Foreurs semblaient seuls sur la patinoire à certains moments, embouteillant constamment l’Océanic dans son territoire. Les hommes de Daniel Renaud en ont profité pour inscrire quatre buts sur 21 lancers. Poulin a marqué son 2e du match en début de période, en s’emparant du retour du tir de Maxence Guénette. Alexandre Doucet, Maxim Cajkovic, sur une bourde de Simon Maltais qui a perdu le disque juste devant le but des siens, et Nathan Légaré ont porté la marque à 5-0. Adam Raska a inscrit l’Océanic au pointage dans la dernière minute de l’engagement médian avec un tir entre les jambières de Jonathan Lemieux. Alex Drover a obtenu une passe. Il a été l’un des meilleurs dans le camp de l’Océanic.

Jones a cédé sa place à Audet

Raphaël Audet a remplacé Creed Jones devant le filet de l’Océanic au début de la 3e période. Jones a accordé cinq buts sur 29 tirs. En milieu de troisième, Jacob Mathieu a marqué son 3e des séries en s’emparant du retour du lancer de Frédéric Brunet. Jakob Pelletier a complété la marque pour les Foreurs en fin de match.

L’Océanic était privé des services de Zachary Bolduc, Ludovic Soucy, Philip Casault et Émile Lambert, tous blessés. Le 2e match de la série sera présenté samedi soir à 19 h 30.