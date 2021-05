Lightning: Stamkos et Kucherov se rapprochent d’un retour au jeu

À l’écart depuis un mois, le capitaine du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos dit qu’il sera prêt à revenir au jeu pour les séries éliminatoires, en même temps que Nikita Kucherov.

Stamkos n’a pas joué depuis le 8 avril en raison d’une blessure au bas du corps. Pour sa part, Kucherov n’a pas joué de la saison en raison d’une opération à la hanche. Aucun des deux ne devrait effectuer de retour d’ici la fin du calendrier régulier.

«Le but a toujours été d’être prêt pour le match numéro 1 des séries et tout pointe dans cette direction, alors c’est excitant, a indiqué Stamkos vendredi, tel que rapporté par LNH.com. Je me sens beaucoup mieux. Je suis assurément dans de meilleures dispositions que je l’étais il y a deux semaines.»

Stamkos a participé aux entrainements des siens cette semaine. De son côté, Kucherov patine depuis deux mois, et est de plus en plus impliqué dans les entrainements.

«Kuch et moi, on est vraiment proches, a raconté Stamkos. Chaque fois que tu as un compagnon de réadaptation, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Juste d’un point de vue mental, tu as quelqu’un avec qui parler. Nous sommes toujours ensemble, à travailler, que ce soit avant l’entrainement ou avant les points de presse. Nous sommes là et nous travaillons fort. Pendant les matchs, nous sommes soit au gym ou nous recevons des traitements.»

«Nous sommes excités d’avoir la chance de revenir sur la glace en situation de match. Nous n’avons pas joué ensemble depuis un bon moment», a poursuivi Stamkos, qui a récolté 34 points (17 buts et 17 aides) en 38 matchs cette saison.

Avant les rencontres prévues en soirée vendredi, le Lightning était à égalité au deuxième rang de la section Centrale avec les Panthers de la Floride, derrière les Hurricanes de la Caroline.

Le Lightning a encore trois matchs à disputer à son calendrier régulier, dont deux contre les Panthers, à Sunrise.