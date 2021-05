Nicaragua: convocation d'élections controversées le 7 novembre

Managua | Le Conseil suprême électoral (CSE) du Nicaragua a formellement convoqué des élections générales pour le 7 novembre malgré les critiques de l'opposition et de la communauté internationale sur le manque de garanties pour assurer un processus équitable et transparent.

Le président Daniel Ortega, qui devrait briguer un quatrième mandat consécutif lors du scrutin, a pris le contrôle du tribunal électoral dont la nouvelle composition a été approuvée mardi par le Parlement, dominé par ses partisans.

Six des sept magistrats du CSE, nommés pour cinq ans, ont été désignés sur proposition du parti gouvernemental, le Front sandiniste de libération nationale (FSLN), et sa présidente Brena Rocha en est une militante connue.

L'opposition et la communauté internationale ont exprimé leur préoccupation après la nomination des membres du CSE et réclamé une réforme d'une législation électorale jugée «excluante et répressive».

«Les États-Unis et la communauté internationale sont inquiets de la décision du gouvernement Ortega d'ignorer l'appel du peuple du Nicaragua de procéder à des réformes électorales significatives», a tweeté le porte-parole du département d'État, Ned Price. «Le soutien à la démocratie signifie l'organisation d'élections libres et équitables.»

Pour l'Organisation des États américains (OEA), la nouvelle composition du CSE «consolide la concentration du pouvoir du FSLN» et «met en évidence le manque de volonté du régime pour entreprendre des actions en faveur de la démocratie».

Dans sa décision convoquant les élections, le CSE exhorte les partis politiques à «respecter» un ensemble de lois approuvées par le Parlement fin 2020 et qui entravent la participation de l'opposition au scrutin. Elles interdisent ainsi d'y participer à quiconque demande des sanctions contre le pays, ou obligent les organisations ou entités indépendantes à déclarer les apports financiers étrangers sous peine de fermeture.

Les partis politiques ont jusqu'au 12 mai pour constituer leurs alliances et l'inscription des candidats à la présidence, la vice-présidence et aux postes de députés s'effectuera entre le 28 juillet et le 2 août.

L'opposition cherche à constituer un bloc et désigner un candidat unique pour affronter M. Ortega, un ancien guérillero de 75 ans qui a dirigé le pays après l'arrivée au pouvoir des sandinistes en 1979, jusqu'à leur défaite électorale en 1990. Élu à la présidence en 2007, il a été réélu en 2011 et 2016 à la faveur d'une réforme constitutionnelle lui permettant de briguer de nouveaux mandats.

La répression sanglante de manifestations réclamant en 2018 le départ du président Ortega et de son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, avait fait 328 morts, selon la Commission interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH).