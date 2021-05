Record de plus de 102 000 doses administrées jeudi au Québec

La campagne de vaccination se déroule sur les chapeaux de roue au Québec, 102 762 doses ayant été administrées jeudi à travers la province. Il s’agit d’une nouvelle marque.

À cela s’ajoutent 1980 doses données avant le 6 mai.

À ce jour, 3 550 899 doses ont été administrées, 40,1 % de la population étant maintenant inoculé d’au moins une dose. Plus de 4,1 millions de doses ont été reçues par les autorités québécoises.

Selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, 272 000 rendez-vous ont par ailleurs été pris jeudi, alors que de plus en plus de groupes d’âge peuvent réserver une plage horaire en vue de se faire inoculer contre la COVID-19. Encore là, c'est un record.

«Nous avons la capacité d’augmenter la cadence quand les livraisons le permettent. La réponse des Québécois est exceptionnelle. La prise de rendez-vous est maintenant ouverte aux 35+», a écrit le ministre Dubé sur Twitter.

Les 12-17 pourront aussi relever une manche juste avant les vacances estivales pour recevoir une première dose, comme l'a annoncé Québec jeudi.

Québec a précisé enfin que «217 500 des 225 900 doses de Moderna attendues dans la semaine du 10 mai ont été livrées dans les régions, et les 8400 autres seront reçues [vendredi]».