Rendez-vous Québec Cinéma: «Nadia, Butterfly», le choix des critiques

La liste des honneurs octroyés au long métrage Nadia, Butterfly s’est allongée de deux prix, vendredi, lors de l’annonce des lauréats de la 39e édition des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC).

Mettant en vedette Katerine Savard dans le rôle-titre, le drame de natation écrit et réalisé par Pascal Plante a été récompensé par le Prix Luc-Perreault/AQCC, décerné au meilleur film québécois 2020 par l’Association québécoise des critiques de cinéma. Il a aussi permis à son créateur de recevoir, ex aequo avec Sophie Dupuis pour son Souterrain, le Prix Jacques-Marcotte du meilleur scénario de long métrage de fiction francophone, tel que décidé par la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma.

L’an dernier, Nadia, Butterfly avait été inséré dans la sélection officielle du prestigieux Festival de Cannes.

Bahman Tavoosi a, pour sa part, hérité du Prix Gilles-Carle du premier ou deuxième long métrage de fiction, grâce à la qualité de son oeuvre Los nombres de las flores. Mira Burt-Wintonick a reçu la preuve du très favorable accueil réservé à son documentaire Wintopia en acceptant le Prix Pierre-et-Yolande-Perrault.

De plus, de nouvelles distinctions ont été attribuées pendant cette édition. Le prix de la meilleure websérie a été attribué à Je voudrais qu’on m’efface d’Éric Piccoli. Du côté de la musique, celui du meilleur vidéoclip est revenu à Adrian Villagomez, derrière Ta main d'Ariane Roy. Le choix du public s’est quant à lui arrêté sur Love Machine, une réalisation de Matthieu-Olivier De Bessonet à partir d’une chanson de l'artiste Igoeast.

Pour connaître tous les lauréats des plus récents RVQC: rendez-vous.quebeccinema.ca.