Séries de la LHJMQ: les Remparts se font malmener par les Saguenéens

Si on dit que les séries éliminatoires sont une nouvelle saison, le premier match de la série de deuxième tour entre les Saguenéens de Chicoutimi et les Remparts de Québec, vendredi, n’a pas été bien différent des quatre disputés en saison régulière.

• À lire aussi: Les Foreurs s’imposent d’entrée de jeu face à l’Océanic

Pour une quatrième fois en cinq affrontements entre les deux formations, les Sags ont blanchi les Remparts, cette fois au compte de 5-0, pour prendre les devants 1-0 dans la série quart de finale.

« On affronte une bonne équipe et les erreurs qu’on a faites contre Drummondville et qui ne nous avait pas fait mal, nous ont coûté ce soir, a mentionné Patrick Roy. Par contre, j’adore ce que j’ai vu. Ça fait partie du processus de développement et nos jeunes vont apprendre d’une série comme ça. »

Force de frappe

Les Saguenéens ont frappé tôt, et fort en première période. Nettement plus engagés et intenses en début de match, ils ont surpris les Remparts qui eux ont débuté le match sur les talons. La troupe de Yanick Jean est parvenue à ouvrir la marque après seulement 1 min 24 s d’écoulée grâce à Xavier Labrecque puis Hendrix Lapierre en a ajouté avant la fin de l’engagement.

« La façon dont on a géré notre première période était exactement ce qu’on avait parlé dans notre préparation d’avant-série. J’ai vraiment aimé comment on est sorti, mais j’ai moins aimé notre gestion de rondelle en deuxième. On a pris des chances alors qu’on avait les devants », notait de son côté Yanick Jean.

Malgré tout, son équipe est parvenue à se bâtir une confortable avance de 4-0 après 40 minutes, puis Tristan Pelletier, avec un but de toute beauté, a complété la marque en troisième période.

À l’inverse, les Remparts estiment avoir repris du poil de la bête lors des deuxième et troisièmes tiers. Un aspect sur lequel ils peuvent bâtir, croit le capitaine Thomas Caron.

« En première, on pensait peut-être que ça allait être comme contre Drummondville. On a commis des erreurs en zone défensive qui ont coûté des buts. Par contre, je pense qu’il faut se concentrer sur les deux dernières périodes. On a apporté des corrections, on a lancé au filet et notre échec avant était plus efficace. C’est là-dessus que je me concentre en vue du prochain match. »

Le jeu blanc est allé à la fiche d’Alexis Shank pour les Saguenéens.

« Il a eu le dessus sur moi aujourd’hui, a reconnu Thomas Sigouin des Remparts. Je n’ai pas joué le match que j’aurais voulu, mais je vais arriver prêt dimanche et je suis confiant qu’on va rebondir. »

En bref

Thomas Belgarde a donné une bonne frousse à à peu près tout le monde dans le Centre Vidéotron lorsqu’il a reçu un dégagement en plein visage, en deuxième période. Le joueur de centre est retraité au vestiaire avant de revenir, arborant un imposant pansement sur la joue.

Par ailleurs, la Santé publique a autorisé les représentants des médias ainsi que les recruteurs dans l’enceinte du Centre Vidéotron pour le reste des séries. Jusqu’à vendredi, le protocole interdisait à ces deux corps de métier l’accès aux arénas de la LHJMQ en zone rouge.