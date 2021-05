[SONDAGE] COVID-19: 86% des Québécois en faveur du vaccin

Les Québécois sont largement favorables à la vaccination et estiment que la campagne menée par le gouvernement du Québec pour immuniser le plus de personnes le plus rapidement possible est un succès.

L’indice de vaccination Léger n’a jamais été aussi élevé : 86 % des Québécois ont été vaccinés ou ont l’intention de se faire vacciner, une excellente nouvelle puisqu’une meilleure couverture vaccinale permet de réduire la transmission de la COVID-19 et de relâcher plus rapidement les mesures sanitaires.

Hausse constante

Le sondeur Jean-Marc Léger observe une hausse constante de cet indice : en octobre 2020, il était à 63 %, et la semaine dernière, à 80 %.

Comment expliquer ce changement d’humeur? «La campagne de communication» a été un succès, dit l’analyste. Et on assiste maintenant au bouche-à-oreille et à un phénomène d’entraînement.

«On est rentré dans les ménages. Les gens ont des parents, des oncles, des tantes qui se sont fait vacciner et ça s’est bien passé», dit-il.

Quant à la campagne de vaccination, 81 % des répondants au sondage se disent satisfaits ou très satisfaits. Il est rare que l’on observe pareille unanimité au Québec sur un sujet, note M. Léger.

Année pénible

Les Québécois ont toutefois trouvé la dernière année pas mal difficile. À la question «Comment qualifieriez-vous la dernière année par rapport à ce que vous anticipiez au début de la pandémie, en mars 2020», la moitié des répondants estiment qu’elle a été «plus pénible» qu’anticipée. Et c’est encore plus vrai chez les 18-34 ans (59 %).

M. Léger note que 36 % des jeunes disent que leur santé mentale est mauvaise, contre 23 % pour la population générale.

«Ils ont été les plus meurtris par la pandémie, ils sont affectés dans leur quotidien [...] ils n’en peuvent plus», explique-t-il.

Méthodologie

Sondage web mené du 30 avril au 2 mai 2021 auprès de 1015 Québécois. Les résultats ont été pondérés afin de garantir un échantillon représentatif la population. Un échantillon probabiliste de 1015 répondants aurait une marge d’erreur de +/- 3,1 %, et ce, 19 fois sur 20.

