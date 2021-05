Tom Wilson a contacté Artemi Panarin

L’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson a contacté le joueur vedette des Rangers de New York Artemi Panarin pour s’assurer qu’il allait bien.

«Je pense que c’est un joueur qui est bon pour notre sport, et qui a une belle personnalité. C’est tout un joueur et j’aime compétitionner contre lui, a indiqué Wilson vendredi, lors d’une visioconférence. Ses propos ont notamment été rapportés par TSN. Je voulais juste lui envoyer un texto et vérifier (comment il allait).»

Panarin a été blessé au bas du corps lors d’une violente altercation avec Wilson, lundi soir, dans un match entre les Capitals et les Rangers présenté au Madison Square Garden. L’attaquant des Rangers ne reviendra pas au jeu cette saison. Pour sa part, Wilson n’a pas reçu de suspension.

Il a toutefois écopé d’une amende 5000$ pour avoir frappé Pavel Buchnevich quelques instants auparavant. Le joueur des Rangers était allongé sur la glace et dans l’incapacité de se défendre face aux coups de Wilson. Une violente mêlée a suivi.

Les événements n’ont laissé personne indifférent. Mécontents de la réponse de la ligue face aux agissements de Wilson, les Rangers ont voulu se faire justice eux-mêmes lors du match revanche, disputé mercredi. L’organisation new-yorkaise a même écopé d’une amende de 250 000$ pour avoir réclamé le départ de George Parros, responsable du service de la sécurité des joueurs de la LNH.

«C’était un moment fou, mais ce n’est pas rare que ça arrive dans un match de hockey. J’essaie de passer à autre chose», a dit Wilson. Ce dernier a expliqué avoir voulu prendre la défense de son gardien, qui était assailli par les joueurs des Rangers.

«Très jeune, au hockey, on nous apprend à défendre notre gardien et c’est ce que j’ai fait. À partir de là, tu as des gars qui te sautent sur le dos... Je crois que la réaction de n’importe qui serait de tenter de l’enlever de là et de le projeter sur la glace. C’est ce que j’ai pensé à ce moment, a poursuivi Wilson pour expliquer son geste face à Panarin.

«Évidemment, les mêlées sont chaotiques et il y a beaucoup de choses qui se passent. Je n’ai pas pensé que c’en était une différente à ce moment. Mais rien de ce que je peux dire ne va changer l’opinion des gens. Ils se sont déjà fait leur idée, et je dois juste passer à autre chose.»