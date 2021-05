Un périple de 4500 km à vélo

Caroline Paradis (photo), mère de famille et femme ordinaire, entreprend aujourd’hui de faire le tour du Québec, en solo, au profit de la Fondation Le Chaînon et pour donner courage aux femmes en difficulté. Partie de Montréal ce matin, elle fera le tour du Québec en passant par plusieurs régions, dont Québec, la Gaspésie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et même la Baie-James, en 40 jours. Elle souhaite, par cette initiative, amasser des fonds pour soutenir Le Chaînon, la plus grande ressource d’accueil et d’hébergement pour les femmes en difficulté au Québec. Pour réaliser sa mission, Caroline sollicite votre soutien par le biais d’une cagnotte solidaire GoFundMe (Défi Caro à vélo). Lorsqu’elle arrivera à Montréal, à la fin de son aventure, elle remettra tous les dons reçus avant et pendant son voyage à la Fondation Le Chaînon.

Reconnaissance

Photo courtoisie

La photographe France Bouchard (photo) de Lac-Beauport s’est encore une fois distinguée lors du Gala virtuel de remise des prix annuelle de l’Association des photographes professionnels du Canada, le 18 avril dernier. France a remporté le titre très convoité de photographe commercial de l’année 2021 des Photographes professionnels du Canada lors de la Compétition annuelle 2021, exposition nationale qui célèbre le meilleur de la photographie professionnelle canadienne. Son image The Daring (photo de droite), dans la catégorie « Mode », a remporté le prestigieux prix du meilleur de sa catégorie et a été sélectionnée pour figurer dans la collection permanente 2021 des Photographes professionnels du Canada. L’image a également reçu le ruban du choix du juge. Bravo, France !

Transfert d’entreprise réussi

Photo courtoisie

Momentum Technologies, fleuron des entreprises technologiques de la Ville de Québec qui se spécialise dans la gestion et la valorisation des données, annonce avec fierté la conclusion de son plan de relève pour assurer le transfert de l’entreprise et l’arrivée de 10 nouveaux actionnaires. Ce transfert d’actionnariat est la conclusion d’un processus amorcé en 2013. Au cours des cinq dernières années, le chiffre d’affaires de Momentum Technologies a doublé, et le nombre d’employés a fait un bond de 20 %, totalisant à ce jour près de 200 professionnels ayant divers champs d’expertise tant en valorisation des données qu’en gestion. Sur la photo, Mohamed Guetat, président de Momentum Technologies.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 7 mai 2006. Afin de marquer la 500e représentation de son spectacle A New Day, à Las Vegas, Céline Dion a l’honneur de se voir présenter une statue d’elle-même en cire. Le personnage est inauguré au Caesars Palace, Las Vegas (Nevada), par la chanteuse québécoise.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Nicolas Lessard Gravel (photo), courtier immobilier de Cap-Rouge à son compte depuis avril 2016 et bassiste du groupe punk FasterForward de Québec, 40 ans... Cindy Royer, native de Saint-Fabien-de-Panet, animatrice, journaliste et chef d'antenne à LCN, 31 ans...Jacques Gauthier, Fondateur du Groupe Resto Plaisirs à Québec...Dave Karpa, défenseur de la LNH (1991-2003) avec les Nordiques de 1991 à 1994, 50 ans...Clément Gignac, l’économiste en chef d'Industrielle Alliance (IA), 66 ans...Dave Chambers, instructeur-chef de hockey (1990-91: Nordiques), 81 ans...Claude Raymond, lanceur avec les Expos de 1969 à 1971, commentateur, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 mai 2011 : Severiano Ballesteros (photo), 54 ans, champion de golf espagnol... 2019 : Jean Vanier, 90 ans, philosophe canadien, fondateur de la Communauté de l’Arche qui a fait l’objet, après sa mort, d'enquêtes sur des abus sexuels entre 1970 et 2005... 2018 : Mauranne, 57 ans, chanteuse belge, icône de la chanson francophone... 2018 : Père Jean-Claude Lafleur, 80 ans, capucin qui, pendant 40 ans, de 1964 à 2004, a enseigné le latin, la catéchèse et l'histoire à plusieurs milliers d'élèves du Séminaire Saint-François... 2016 : Jean-François Doré, 67 ans, animateur radio de Radio-Canada durant plus de 35 ans... 2015 : Albin Parent, 69 ans, père du chanteur québécois Kevin Parent... 2014 : Elaine Sturtevant, 84 ans, artiste américaine... 2013 : Teri Moïse, 43 ans, auteur-compositrice-interprète américaine... 2012 : Nathalie Nerval, 86 ans, actrice membre de la Comédie-Française... 2009 : Mickey Carroll, 90 ans, acteur américain... 2000 : Douglas Fairbanks Jr, 90 ans, acteur... 1987 : Rolland Bédard, 73 ans, comédien québécois... 1979 : Paul Guèvremont, 77 ans, comédien... 1957 : Eliot Ness, 54 ans, policier américain.