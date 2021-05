6 conseils pratiques pour bien planifier des vacances au Québec cet été

Pour se préparer à toute éventualité en vue de la saison estivale, plusieurs Québécois optimistes ont déjà commencé la planification de leurs vacances au Québec cet été, et même cet automne.

Sera-t-il possible de voyager d’une région à l’autre cet été advenant des règles sanitaires plus strictes? Pour l'instant, il est préférable de planifier ses vacances en avance et d'annuler au besoin, car les places s'envolent rapidement.

C’est d’ailleurs ce que propose Groupe Voyages Québec avec le remboursement du dépôt en cas d’annulation. Avec plus de 40 ans d'expérience sur le territoire québécois, l’entreprise offre des forfaits clé en main incluant les repas, les hébergements et les activités incontournables de la région choisie. Elle organise des voyages de groupes, en autocar de luxe, accompagnés d’un guide, mais également des voyages en solo «autotours» comprenant des forfaits personnalisables.

La Belle Province regorge de lieux à découvrir cet été, de la Gaspésie aux Îles de la Madeleine en passant par Charlevoix, l’Estrie ou la Vieille Capitale. Pour une planification de voyage judicieuse et sécuritaire au Québec en temps de pandémie, voici 6 conseils pratiques à suivre:

1. Privilégier les activités extérieures

Pour mettre toutes les chances de son côté, il est préférable de miser sur des vacances qui laissent place à des activités hors des lieux confinés. Que ce soit du kayak, de la randonnée, du vélo ou encore la visite de lieux magnifiques comme le rocher Percé, il y a plusieurs options plein air au Québec.

2. Prévoir du temps supplémentaire

Si le trafic, les files d’attente et les aléas de la température sont trois facteurs à considérer lorsqu’il est venu le temps de planifier l’horaire de la journée, il faudra, cette année encore, prévoir un quatrième élément: les mesures sanitaires. Le lavage des mains et la distanciation durant les activités – même en plein air – ajoutent des minutes non prévues à l’horaire.

3. Viser des lieux sécuritaires

Si les touristes doivent en tout temps suivre les règles sanitaires en vigueur, les établissements sont également tenus de le faire. Pour préserver sa santé et celle de ses proches, il est préférable d’opter pour des hébergements, des restaurants et des activités qui suivent les consignes gouvernementales à la lettre.

À ce sujet, Groupe Voyages Québec est un bon guide. L’entreprise, experte en planification de voyages, propose des séjours où la sécurité n’est jamais compromise. Pour se sentir davantage en confiance, il est possible de choisir un voyage organisé avec un guide.

4. S’assurer de l’ouverture des hébergements et des activités

Pour savoir si l’hôtel, le camping ou toute autre activité souhaitée seront ouverts pendant la saison estivale, il vaut mieux les contacter quelques semaines d'avance. Certaines entreprises savent déjà qu’elles ne seront pas accessibles.

Si les voyageurs choisissent de passer par une entreprise de voyages, c’est l’organisateur qui se charge de cette tâche. Pratique!

5. Réserver d'avance sans perdre son dépôt

Plusieurs Québécois hésitent encore à faire des réservations en cette période incertaine par crainte de perdre leur dépôt si les mesures sanitaires empêchent les déplacements.

Afin de ne pas perdre un sou, il vaut mieux se tourner vers une entreprise comme Groupe Voyages Québec où les conditions de réservation et d’annulation sont assouplies pour les départs de 2021 et 2022.

6. Payer le meilleur prix

Pour bien planifier ses vacances, il ne faut pas trop tarder avant de réserver, dans l’espoir d’avoir un meilleur prix. Plusieurs voyageurs pourraient se retrouver le bec à l’eau. En raison de l’impossibilité de voyager à l’extérieur du pays, les touristes québécois seront nombreux à visiter leur propre contrée encore une fois cette année.

Advenant la baisse du prix d’un voyage acheté chez Groupe Voyages Québec, la différence sera remboursée. Également, tous les circuits présentés dans les brochures de forfaits accompagnés pour 2021 et 2022 sont admissibles à une baisse de prix dans l’éventualité de la levée des restrictions sanitaires.

En prime, plusieurs forfaits accompagnés au Québec sont accrédités par le programme Explore Québec sur la route et offrent des réductions avantageuses équivalentes à 25 % du prix de vente avant taxes.

En prime, plusieurs forfaits accompagnés au Québec sont accrédités par le programme Explore Québec sur la route et offrent des réductions avantageuses équivalentes à 25 % du prix de vente avant taxes.