Vaccination au Québec: au tour des jeunes de montrer leur adhésion

Les autorités de santé publique convaincront-elles assez de Québécois de se faire vacciner pour retrouver un semblant de normalité?

La question de l’adhésion des Québécois à la vaccination est sur toutes les lèvres depuis quelques jours, alors que les 18 à 35 ans pourront prendre rendez-vous dès cette semaine.

En observant le taux de vaccination des Québécois plus âgés, on constate que les 70 ans et plus ont largement dépassé l’objectif de 75 % nécessaire pour atteindre une éventuelle immunité collective. Chez les 60 à 69 ans, l’adhé-sion semble avoir été un peu moins forte, mais elle dépasse tout de même les 80 %.

Qu’en sera-t-il pour les jeunes? Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ne semble pas douter de la relève : «Je suis confiant qu’ils vont nous surprendre positivement avec de très, très bons taux de vaccination», a-t-il dit ce jeudi. Le défi est lancé.

Sources : Institut national de santé publique du Québec et MSSS (données du 7 mai, 11 h)