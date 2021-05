COVID-19: augmentation des cas et baisse des hospitalisations à Québec

Le nombre de cas de COVID-19 a légèrement augmenté dans la région de la Capitale-Nationale, tandis que le nombre d’hospitalisations continue de chuter.

Dans son bilan mis à jour samedi, la Capitale-Nationale compte 74 nouvelles infections, soit 18 cas de plus que la veille. Même si le nombre de cas enregistrés au cours des deux derniers jours (+67, +56) laissait présager une embellie dans la région, les chiffres semblent toutefois rester stables. Entre le 2 et le 4 mai, le nombre de nouveaux cas oscillait entre 84 et 89.

La région n’a enregistré aucun nouveau décès, et ce, pour la troisième journée consécutive. À ce jour, 31 779 infections ont été dénombrées sur le territoire, ainsi que 1084 pertes de vie.

Après une augmentation des cas vendredi dans Chaudières-Appalaches (+137), le plus haut total en près de deux semaines), le nombre de nouvelles infections semble de nouveau se stabiliser, selon le bilan de samedi (+123, 17 662). Au cours des sept derniers jours, on déplore quatre nouveaux décès sur ce territoire. À ce jour, 330 individus ont perdu leur combat contre la COVID-19 dans la région.

Le Bas-Saint-Laurent a vu son nombre de cas augmenter, passant de 45 cas enregistrés vendredi, à 63 cas comptabilisés samedi. La région a enregistré un décès au cours des sept derniers jours.

Hospitalisations en baisse

Le nombre total de patients hospitalisés a diminué au cours des 24 dernières heures (-10) dans la région de la Capitale-Nationale tandis que dans Chaudières-Appalaches, une personne de plus a été hospitalisée, ce qui porte le total à 66 et 33 personnes hospitalisées, respectivement.