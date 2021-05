Des nouveautés de camping intéressantes

Avec la saison de camping qui débute à plusieurs endroits, bien des amateurs vont vouloir pratiquer leur loisir. Histoire de vous donner quelques idées de nouveautés dans le domaine, nous avons discuté avec monsieur Cedric Guinebaud du Magasin Latulippe. Voici ses suggestions.

Le FirePit de la compagnie BioLite est un foyer/barbecue qui fonctionne au bois avec un ventilateur intégré mu par une batterie rechargeable sur un port USB ou sur le 110 volts. Le ventilateur va venir de donner de la force au brasier. C’est d’abord un BBQ, mais si vous achetez en plus le couvercle disponible, vous pouvez le transformer en fumoir. Il peut s’utiliser un peu partout.

Foyer : 299,95 $, le couvercle 69.95 $.

La chaise berçante Spring Bear de la compagnie Kuma est compacte et munie d’un système unique de ressorts qui lui permet de faire son travail. Son armature est en acier. Elle vient dans différentes couleurs et motifs. Mentionnons aussi qu’elle est pliable et équipée d’une poignée de transport. (129,95 $)

La tente Kiruna 2 de Pèlerin, nouvelle venue sur le marché, conçue pour deux personnes, est de très bonne qualité avec des poteaux en aluminium. Son poids de 6.1 livres vous permet de la transporter facilement dans un sac à dos, pour les aventures en pleine nature. (189.95 $)

Pèlerin a aussi pensé à vos moments de détente avec son hamac parachute double. Une nouvelle couleur verte cette saison. Il arrive avec deux moustiquaires, et un sac de rangement qui devient une poche latérale lorsque le hamac est ouvert. Sa capacité maximale est de 325 livres (34,95 $)

Ce nouvel ensemble de réchaud portatif au butane de la compagnie Martin est plus compact que celui vendu auparavant par la compagnie. Il développe 7200 BTU. Il arrive avec un plat en fonte, des ciseaux pour découper la nourriture, une pince et son coffret de transport. (79,95 $)

La compagnie Coleman lance cet abri solaire, équipé de lumières de type DEL intégrées. Ce n’est pas un abri moustiquaire, mais bien un abri solaire puisque ce n’est qu’un toit en polyester. Les lumières DEL, réglables avec un bouton de commande, descendent le long des poteaux à l’intérieur de l’abri. Ses dimensions sont de 9X9 pieds à la base. La toile possède une protection solaire USV 50 (269,95 $)

Reconnu comme le leader dans le domaine des répulsifs antimoustique, Thermacell nous arrive cette saison avec un tout nouveau modèle, le E55. Il fournit une zone de protection de 20 pieds contre les moustiques. Rechargeable et durable, il est très efficace et écologique. Son autonomie est de 5,5 heures. Il bénéficie d’une technologie intelligente et avancée. Vous n’aurez pas de parfum, pas de fumée. L’indicateur de charge vous permet de savoir combien de temps de protection il vous reste. (69,95 $)