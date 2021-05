Jeux vidéo: jardinage, fleurs et fermes pour avoir la main verte

Le mois de mai signe le retour des fleurs et fines herbes sur les balcons, et l’ouverture des jardins communautaires. Quoi de mieux, pour être des pros, que de se faire la main avec des jeux vidéo?

• À lire aussi: Le marché mondial des jeux vidéo pèse plus de 300 milliards de dollars

• À lire aussi: Jeux vidéo: la folie du rétro

«Mutazione»

Pour Windows, macOS, PlayStation 4 et iOS: mutazionegame.com

Jeu d’aventures rythmé par une musique des plus zens, «Mutazione» transporte le joueur sur une île. Prénommée Kai, l’héroïne de cette histoire poétique rend visite à son grand-père mourant. En s’occupant du jardin, en récoltant des semences et en faisant pousser des plantes et des arbres (qui, une fois arrivés à maturité, produiront des sons), Kai en apprend aussi un peu plus sur les résidents de l’île, car ce ne sont pas les secrets qui manquent!

Capture d'écran YouTube

«Stardew Valley»

Pour Windows, macOS, XBox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android: www.stardewvalley.net

Bienvenue à Pelican Town. Vous voici fermier, mais pas que. Non seulement vous allez devoir organiser un peu votre jardin et vos plantations, mais vous pouvez aussi vous occuper de vos animaux, partir à la pêche et fabriquer des objets, en plus de vous marier et d'avoir des enfants. Pas mal, non?

Image courtoisie ConcernedApe

«Story of Seasons: Pioneers of Olive Town»

Pour Nintendo Switch: www.storyofseasons.com

«Story of Seasons» est plus connu sous le nom de «Harvest Moon», son titre d’origine. Ce jeu japonais, dont le premier volet est sorti en 1996, est l’ancêtre de tous les jeux de simulation agricole (oui, incluant le cultissime «Farmville»!) Dans cette nouvelle itération, on trouve plus de personnages, de nouvelles fonctionnalités qui simplifient la mécanique du jeu et plus de 200 festivals locaux.

«Quiet as a Stone»

Pour Windows et macOS: www.quietasastone.com

Contemplatif par excellence, «Quiet as a Stone» propulse le joueur dans un univers composé d’îles flottantes. Là, il faut créer le «parfait» (pour vous) espace en changeant la végétation et/ou les rochers de place. Un peu comme un jardin zen, ce jeu offre un grand moment de calme, musique hypnotique et visuels époustouflants inclus, ainsi que de ressourcement en attendant l’été.

«Mr. Tulip Head»

Pour fureteur: stilaan.itch.io/mr-tulip-head

Avec son design presque enfantin et sa petite musique, ce titre peut sembler simple voire même ridiculement simple. Détrompez-vous. Le Mr. Tulip Head du titre, votre instructeur, vous demande de maximiser le charme des tulipes de ces jardins en y plaçant eau et chemins. Vous en aurez pour des heures de plaisir logique en oubliant tout!

«Reap»

Pour Windows et macOS en téléchargement gratuit: managore.itch.io/reap

Votre bateau vient de s’échouer sur une île. Vous trouvez de l’eau, mais la seule nourriture dont vous disposez sont les quelques navets qu’il y avait à bord du bateau. Vous les plantez, vous en prenez soin, vous les bichonnez... Mais attention, le jeu fonctionnant sur un cycle de jour et nuit, vous devez absolument maximiser les heures de clarté!

«Cropshots»

Pour Windows en téléchargement: davidpixel.itch.io/cropshots

Que se passe-t-il lorsque les plantes deviennent folles et qu’elles se rebellent en vous lançant des semences? Vous devez les attraper (ou les éviter), tout en prenant soin de vos récoltes afin de vendre vos produits au marché. Effectivement, ce n’est pas aussi simple que ça et vous passerez bien du temps à maîtriser ce petit jeu bien rigolo.

«The Botanist»

Pour Windows via Steam: store.steampowered.com/app/694790/The_Botanist/

Vous venez de perdre votre emploi. C’est donc le moment rêvé pour entreprendre une carrière de botaniste. Prenez soin de vos semences, satisfaites vos clients tout en créant des plantes uniques à partir de mots. Sous un aspect des plus conventionnels, «The Botanist» est un jeu résolument optimiste et profond.

«Voodoo Garden»

Pour Windows via Steam (en français): store.steampowered.com/app/502770/Voodoo_Garden/

Quelle amusante prémisse! Dans «Voodoo Garden», vous habitez une cabane perdue dans le marais. D’adorables petits esprits vous aident à faire pousser différentes plantes afin de fabriquer des potions. Au fur et à mesure, vous découvrirez des objets et des créatures afin de faire fructifier votre commerce!

La perte de temps (utile) de la semaine

«Eastshade» (pour Windows, XboxOne et PlayStation 4: www.eastshade.com) est un voyage peu commun. Vous vous retrouvez sur une île lointaine (il suffit de regarder le ciel pour savoir que vous n’êtes pas sur Terre). Le peintre itinérant que vous êtes se promène à travers les somptueux paysages et rencontre les habitants de cette contrée mystérieuse. Grâce à votre chevalet, vous vous faites des amis et vous percez peu à peu les secrets de cet endroit inoubliable.