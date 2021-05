Le jury a déclaré Benoît Cardinal coupable de meurtre prémédité

JOLIETTE | Le jury a tranché : Benoit Cardinal est coupable du meurtre prémédité de sa conjointe Jaël Cantin.

Après un peu plus d’une journée de délibérations, les huit femmes et quatre hommes sont arrivés à ce verdict unanime, ce matin, au palais de justice de Joliette.

« Coupable de meurtre au premier degré », a lancé solennellement la jurée numéro 7.

Benoit Cardinal a fondu en larmes dans le box des accusés en entendant le verdict, alors que les parents de Jaël Cantin ont poussé un grand soupir de soulagement.

Photo courtoisie de la Cour

« Aujourd’hui, ce n’est pas une période de réjouissances ou de satisfaction. Il y a un sentiment de peine en nous tous. Tout le monde est perdant dans une cause comme ça », a déclaré Gaétan Cantin, en sortant de la salle d’audience.

Le père de la victime a également mentionné son intention de faire une cérémonie en l’honneur de sa fille demain, à l’occasion de la fête des Mères.

C’est donc dire que le jury a adhéré sans trop d’hésitation à la thèse de la Couronne, qui l’invitait à déclarer Benoit Cardinal coupable de meurtre prémédité.

Alors que les féminicides s’accumulent en ce début d’année, « [ce verdict] est une excellente nouvelle, a commenté Me Caroline Buist, qui officie pour la poursuite avec Me Geneviève Aumond et Valérie Michaud. Ça démontre que la justice est là, que des condamnations sont possibles. Ça tombe juste à point dans une période où la confiance en la justice est mise à mal. »

Le tueur écope ainsi automatiquement d’une sentence de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Jaël Cantin a été retrouvée dans une mare de sang dans sa résidence du chemin des Anglais, à Mascouche, le 16 janvier 2020.

La femme de 33 ans a succombé à un traumatisme contondant à la tête, qui résulterait de multiples coups de poing.

Tuée pour l’argent

La théorie de la poursuite était que l’accusé de 35 ans avait assassiné sa conjointe des 16 dernières années pour régler son problème d’endettement critique.

En cas de décès soudain de Jaël Cantin, il devenait l’unique bénéficiaire d’une assurance-vie d’une valeur d’un million $, que la mère de six enfants avait contractée deux ans plus tôt.

FACEBOOK

Déjà acculé au pied du mur par ses créanciers, Cardinal a dû démissionner de son poste d’éducateur au centre jeunesse de Laval, six jours avant le drame.

On lui reprochait des « comportements inappropriés » auprès de plusieurs jeunes filles qui y séjournaient.

Une enquête criminelle a également été déclenchée pour faire la lumière sur des allégations d’agression sexuelle à l’endroit de neuf mineures, dont une avec qui Cardinal aurait eu des relations complètes à plusieurs reprises.

Le jury n’est toutefois pas au fait de tous ces détails incriminants, puisque la juge de la Cour supérieure Johanne St-Gelais a tranché que ceux-ci étaient trop préjudiciables pour l’accusé.

Nébuleux intrus

Il semble toutefois que Mes Louis-Alexandre Martin et Ghassan Toubal, de la défense, n’ont pas réussi à convaincre les jurés de l’innocence de leur client.

Cardinal n’a pas donné sa version des faits durant le procès, comme il en a le droit.

Mais par l’entremise de ses avocats, il avait laissé planer un doute quant à la présence d’un intrus sur les lieux du crime, arguant que ce dernier pourrait être à l’origine des blessures mortelles de Jaël Cantin.

Dans les heures suivant le meurtre de sa conjointe, Cardinal avait tenté de mettre les policiers sur la piste d’une violation de domicile ayant mal tourné.

Il avait même offert une description assez précise d’un assaillant parlant arabe.

Le domicile du couple ne comportait toutefois aucune trace d’effraction, aucun désordre causé par un étranger et rien n’y avait été volé, selon toute vraisemblance.

Les avocats de la défense ont quitté le palais de justice en se refusant à tout commentaire.

