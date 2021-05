L’Estrie passe au rouge lundi

La région de l’Estrie passera en zone rouge dès lundi en raison de la situation épidémiologique préoccupante.

Ce nouveau palier d’alerte maximale débutera le lundi 10 mai à 00 h 01, a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué, samedi.

Ainsi, les restaurants seront fermés (sauf pour les livraisons et les plats à emporter), les lieux de culte seront limités à 25 personnes maximum et les activités extérieures seront permises uniquement entre les personnes résidant à la même adresse ou pour un groupe de huit personnes avec distanciation.

Les salles d’entraînement physique seront fermées.

«Les activités intérieures de sports et de loisirs réalisées en solo, en duo ou avec les occupants d'une même résidence privée permises seulement dans les piscines, les patinoires et les lieux pour jouer au tennis et au badminton», peut-on également lire parmi les mesures qui seront en vigueur.

Rappelons qu'en zone rouge, les écoles primaires et secondaires demeurent ouvertes. L'alternance en classe pour les élèves des 3e, 4e et 5e secondaire prévue en zone rouge débutera le mercredi 12 mai.

Au cours des sept derniers jours, l’Estrie a enregistré 387 nouveaux cas, dont 86 dans le bilan de samedi. À ce jour, on compte 13 697 personnes infectées par le virus et 334 personnes qui ont perdu la vie depuis le début de la pandémie dans la région.