LNH: duel floridien au premier tour

Les Hurricanes de la Caroline ayant été couronnés champions de la section Centrale, un rendez-vous entre les deux clubs de la Floride, le Lightning et les Panthers, est maintenant confirmé en vue du premier tour des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

Question d’ajouter à la rivalité, le Lightning et les Panthers avaient deux affrontements au calendrier, samedi et lundi, pour conclure la saison régulière.

«Ça rend l’approche plus facile dans le sens où nous les connaissons et ils nous connaissent, a commenté l’entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay Jon Cooper, sur le site web de la Ligue nationale de hockey. En ayant joué si souvent contre eux cette saison et avec ces deux autres matchs avant les séries, c’est comme s’il n’y a plus aucun secret. Tu connais les joueurs. Je ne veux pas dire que c’est plus facile, car il n’y a jamais rien de facile dans les séries. Mais je crois que les gars savent davantage à quoi s’attendre.»

Attention à Bobrovsky!

Si le Lightning est champion en titre de la Coupe Stanley, il retrouvera devant le filet adverse un gardien que la formation de Tampa Bay connaît plutôt bien : Sergei Bobrovsky.

Lors des séries éliminatoires de 2019, Bobrovsky portait les couleurs des Blue Jackets de Columbus quand ceux-ci avaient surpris le Lightning avec un balayage en quatre matchs au premier tour des séries. Andrei Vasilevskiy représente l’homme de confiance pour défendre la cage du Lightning.

Lors des six premiers matchs de la saison entre les deux équipes, les Panthers ont eu le dessus avec une fiche de 3-2-1. L’attaquant Aleksander Barkov s’était particulièrement signalé durant ces parties avec un total de six points, soit un but et cinq mentions d’aide. Chez le Lightning, les attaquants Brayden Point et Ondrej Palat de même que le défenseur Victor Hedman sont ceux qui ont été les plus productifs contre les Panthers, avec chacun six points. Point a notamment inscrit quatre buts.

Les Hurricanes champions

À propos des Hurricanes, ils ont obtenu un premier titre de section depuis 2005-2006, saison qui s’était d’ailleurs conclue par une conquête de la Coupe Stanley.

Au premier tour des séries, ils affronteront les Predators de Nashville ou les Stars de Dallas, selon les résultats des prochaines parties.