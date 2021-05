Mexique: les proches des victimes de l'accident de métro recevront des indemnités

La mairesse de Mexico a annoncé samedi qu'une indemnité d'au moins 650 000 pesos (environ 32 500 dollars) serait versée aux proches des 26 personnes décédées dans l'accident de métro lundi dernier.

La mairesse de la capitale, Claudia Sheinbaum, a déclaré lors d'une conférence de presse que les montants à verser aux familles des victimes de cet accident sont en cours de négociation avec les assureurs du métro, le plus meurtrier depuis son inauguration en 1969.

Dans la matinée, le journal officiel de Mexico a également annoncé qu'une aide de 10 037 pesos (environ 500 dollars) serait accordée aux blessés.

Vendredi, à force de cris de «justice», des centaines de personnes ont manifesté à Mexico pour protester contre cet accident.

L'accident s'est produit dans la municipalité de Tláhuac, l'une des plus marginalisées et des plus pauvres de la capitale.

AFP

Parmi les victimes, une majorité d'ouvriers et d'employés du secteur tertiaire, pour lesquels le métro était le principal moyen de transport pour se rendre au travail.

L'effondrement de la ligne de métro a également fait environ 80 blessés, dont une trentaine sont actuellement hospitalisés, selon un dernier bilan fourni par la mairie.