Québec offre une aide financière au Centre d'expertise Marie-Vincent

Afin de soutenir les victimes de violence sexuelle dans la grande région de Montréal, Québec offre 965 000 $ au Centre d'expertise Marie-Vincent, qui existe depuis plus de 45 ans.

L’organisme vient en aide aux enfants et aux adolescents victimes de violence sexuelle et physique en leur offrant, sous un même toit, les services dont elles et ils ont besoin.

«Le dévouement et l'implication des intervenantes qui travaillent au Centre d'expertise Marie-Vincent sont remarquables et surtout essentiels. Il est primordial pour votre gouvernement de soutenir les organismes qui, comme celui-ci, offrent du soutien aux personnes victimes de violence sexuelle», a souligné le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, par voie de communiqué.

L’argent servira l'embauche d'intervenantes et intervenants qualifiés en vue de mettre fin à la liste d'attente, à la création d'une plateforme d'apprentissage en ligne offrant deux formations sur la victimologie et les conséquences des agressions sexuelles chez les jeunes et à la bonification de son offre de services par la mise sur pied de thérapies de groupe.

«Nous remercions le gouvernement du Québec qui, avec ce soutien financier, donne à l'équipe de Marie-Vincent les moyens d'offrir plus rapidement l'accompagnement psychosocial et psychothérapeutique nécessaire à la réduction de l'impact de la violence sexuelle dans la vie de jeunes victimes», a partagé la directrice générale du Centre d'expertise Marie-Vincent, également par communiqué.

Au Québec, 1 fille sur 5 et 1 garçon sur 10 rapportent avoir été victimes d'agression sexuelle avant l'âge de 18 ans.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale

www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010 — 24/7

