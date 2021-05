Un garçon de quatre ans commande pour près de 3000$ de popsicles

Une mère a eu une très mauvaise surprise lorsqu’elle a reçu un colis de la part du site d’achats en ligne Amazon.

Son garçon de quatre ans, Noah Bryant, a réussi commander pour près de 3000$ de sucettes glacées à l’effigie de Bob l’éponge, selon CNN.

Au plus grand désespoir de la mère monoparentale de New York, Jennifer Bryant, (mais au plus grand bonheur de l’enfant), l’achat n’était pas remboursable.

Comme la mère n’était pas capable de payer le montant, un ami de la famille a lancé une campagne de sociofinancerment pour l’aider.

Cette initiative a permis d’amasser 6000$.

En plus de régler la facture de la folle dépense du garçon, cet argent permettra de l’aider à l’école, s’est réjouie sa mère.

Noah a besoin d’accompagnement à dans son éducation puisqu’il a été diagnostiqué d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Une chose est certaine, le garçon de manquera pas de popsicles cet été!