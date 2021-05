Une première pour Desjardins au Québec

Photo courtoisie

La Caisse Desjardins de Limoilou a profité du Jour de la Terre, le 22 avril dernier, pour annoncer la création d’un tout premier Fonds écoresponsable d’un million de dollars, destiné au soutien de projets environnementaux et tous types d’initiatives citoyennes dans sa collectivité. La Caisse Desjardins de Limoilou est la première coopérative de services financiers à mettre sur pied au Québec un fonds écoresponsable de cette envergure. Issu du Fonds d’aide au développement du milieu, le nouveau véhicule de soutien financier répond aux besoins et aux demandes des membres. La Caisse estime que ce fonds, qui a été créé suivant une initiative du conseil d’administration de la Caisse, qui a ensuite donné le mandat à un comité formé de membres du CA, d’employés de la caisse et d’experts de l’environnement, aura un impact direct sur l’environnement et l’amélioration de leur qualité de vie.

Une première à la Fondation du MNBAQ

Marie Cossette (photo), avocate, associée, chez Norton Rose Fulbright, est depuis le 1er avril dernier la première femme nommée à la tête du conseil d’administration de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Impliquée dans la Fondation du MNBAQ depuis 2016, entre autres à titre de présidente du Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines, Me Cossette succède à Jean St-Gelais (photo) qui a occupé le poste de président du CA au cours des 5 dernières années tout en étant un acteur clé dans plusieurs projets déterminants, dont la Grande campagne de financement du pavillon Pierre-Lassonde. Il part avec le sentiment du devoir accompli et un attachement inaltérable à la Fondation du MNBAQ. Il demeure président du conseil d’administration chez Beneva.

50 ans de service pour GM

Simon Larochelle (photo) a célébré cette semaine ses 50 ans de service dans le monde de l’automobile. Actuellement conseiller aux ventes chez Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC de Lévis, Simon, un homme très connu sur la Rive-Sud, n’a vendu que des produits General Motors (GM) dans sa carrière, avec des séjours chez Gilles Bédard Pontiac Buick et l’Ami Michel (Cloutier). Âgé de 72 ans (bientôt 73), Simon Larochelle se lève tous les matins avec la passion d’être au service de sa clientèle ultra-fidèle. En 50 ans, il a vendu des milliers de véhicules (neufs et usagés), et plusieurs clients viennent ou reviennent le voir depuis 1971. Humain, généreux de son temps, serviable et fiable, il est apprécié de tous ses collègues et ne songe pas encore à la retraite pour l’instant. Réservé et humble, il sera peut-être mal à l’aise de se retrouver en vedette dans ma page mais il était difficile de passer sous silence pareil parcours. Bravo, Simon, pour ces 50 ans de passion.

En souvenir

Le 8 mai 1991. Des plongeurs localisent au fond de l’océan, à quelque 15 km au nord-est de Fort Lauderdale, les cinq bombardiers Avenger de la marine américaine disparus mystérieusement en 1945 dans la zone connue sous le nom de Triangle des Bermudes. L’Escadrille 19, qui comprenait cinq Avenger TBM et 14 aviateurs, avait disparu sans laisser de traces le 5 décembre 1945, contribuant fortement à alimenter la légende qui entoure le Triangle des Bermudes.

