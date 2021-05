COVID-19: de mal en pis au Manitoba

La situation sanitaire a continué à se détériorer très rapidement au Manitoba, dimanche, alors que la province a rapporté un nombre record de nouvelles infections depuis le début de la troisième vague.

La province des Prairies, qui maintenait encore une moyenne sous la barre des 100 cas par jour il y a à peine un mois, a ajouté pas moins de 531 infections à son bilan, en plus de trois décès.

Il s'agit du plus haut total d'infections dans la province depuis le début de la troisième vague, qui déferle plus rapidement que jamais au Manitoba depuis la mi-avril. Seule une marque de 538 contaminations établie au pire de la seconde vague, en novembre dernier, a évité à la province de battre un record dimanche.

Conséquemment, toutes les enfants de Brampton et de Winnipeg poursuivront l'école à la maison, de la maternelle au secondaire, dès mercredi. La mesure, annoncée par le gouvernement dimanche, doit demeurer en place au moins jusqu'au 30 mai.

En parallèle, de nombreuses mesures annoncées vendredi sont entrées en vigueur dans la province dimanche, incluant notamment la fermeture des restaurants, bars, gyms et centres de divertissement ou culturel, tandis que des restrictions sur la capacité d'accueil des magasins et la taille des rassemblements ont été imposées.

«Le nombre grandissant de cas montre que nous devant prendre des mesures pour briser le cycle de transmission», s'est justifié le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin.

L'Alberta, qui suivra le Manitoba en appliquant des mesures de confinement similaires dès lundi, a ajouté de son côté 1633 infections à son bilan, en plus de deux décès. Le nombre de patients affligés par le virus dans les hôpitaux de l'Alberta dépasse maintenant celui du Québec, malgré une population presque deux fois moindre.

Pris entre deux feux pandémiques, la Saskatchewan se tire bien mieux d'affaire que ses voisines. Avec 177 nouvelles infections et aucun décès, la province a poursuivi sa lente tendance à la baisse post-troisième vague.

Ce faisant, le premier ministre Scott Moe a annoncé qu'il vise à amorcer le déconfinement de sa province le 30 mai, date où de petits rassemblements pourront se tenir et où les restaurants pourront rouvrir leur salle à manger. Pas moins de 70 % de ses concitoyens de 40 ans et plus ont déjà été vaccinés, s'est-il aussi réjoui dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Et ici?

Ce long déclin, le Québec le vit aussi, avec l'ajout de 960 cas et de six décès de plus, un bilan presque identique à celui de samedi. Par contre, la Belle Province a vu ses hospitalisations continuer à diminuer, avec 539 patients alités (-8), dont 124 aux soins intensifs (-6).

L'Ontario, de son côté, a connu un recul en repassant au-dessus de la barre des 3000 cas avec 3216 infections et 47 décès.

Par contre, les hôpitaux de la province comptaient 1640 patients, soit 192 de moins. La baisse tarde cependant à se concrétiser aux soins intensifs où demeurent toujours 848 malades, soit à peine trois de moins que la veille.

Du côté de l'Est, la Nouvelle-Écosse a continué à s'éloigner des records des derniers jours avec 165 infections. Le Nouveau-Brunswick (6 cas) et Terre-Neuve-et-Labrador (5 cas) ont complété le tableau.

La situation au Canada:

Ontario: 492 303 cas (8308 décès)

Québec: 358 134 cas (10 987 décès)

Alberta: 208 790 cas (2110 décès)

Colombie-Britannique: 134 341 cas (1602 décès)

Saskatchewan: 43 141 cas (502 décès)

Manitoba: 41 953 cas (993 décès)

Nouvelle-Écosse: 3919 cas (71 décès)

Nouveau-Brunswick: 2002 cas (41 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1138 cas (6 décès)

Nunavut: 565 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 186 cas

Territoires du Nord-Ouest: 99 cas

Yukon: 82 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 286 668 cas (24 626 décès)