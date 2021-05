Giancarlo Stanton propulse les Yankees face aux Nationals

Le cogneur Giancarlo Stanton a dénoué l’impasse grâce à un simple après deux retraits en fin de neuvième manche pour permettre aux Yankees de l’emporter 3 à 2 contre les Nationals de Washington, dimanche, à New York.

Le coup de Stanton aux dépens du releveur Brad Hand (2-1) a percé l’avant-champ dans la gauche pour offrir à Tyler Wade la chance d’inscrire le point de la victoire. Ainsi, les favoris locaux ont terminé leur séjour à la maison avec sept gains en neuf sorties.

Gleyber Torres a propulsé un tir dans les gradins pour les Yankees. Sur la butte, Domingo German a bien fait, allouant deux points et retirant six frappeurs sur des prises en six manches et un tiers. Aroldis Chapman (2-0) a remporté la décision.

Les points des Nationals ont été l’œuvre de Kyle Schwarber, auteur d’un circuit en septième. Joe Ross a éventé sept rivaux en cinq manches, donnant deux points malgré cinq buts sur balles soutirés par l’adversaire.

Washington occupe la cave de la section Est de la Ligue nationale.

Les Red Sox continuent leur domination

Le joueur de troisième but Rafael Devers a totalisé deux coups sûrs et trois points produits, claquant un circuit en solo, pour aider les Red Sox de Boston à vaincre les Orioles 4 à 3 à Baltimore.

La saison 2021 des Sox va dans le bon sens jusqu’ici, car la troupe du gérant Alex Cora trône au sommet de la section Est de la Ligue américaine de baseball avec une fiche de 22-13.

Devers a réussi sa huitième longue balle de l’année durant le deuxième tour au bâton des siens. Il a ajouté un double en sixième manche, poussant Marwin Gonzalez et Alex Verdugo au marbre. Pour sa part, Hunter Renfroe a produit le point décisif à l’aide d’un coup de quatre buts en huitième.

Au monticule, Nick Pivetta (5-0) est demeuré invaincu, donnant deux points en six manches. Matt Barnes a fermé les livres pour signer son huitième sauvetage du calendrier régulier.

Pour les perdants, Cedric Mullins a expédié un tir hors des limites du terrain. Ryan Mountcastle a été à l’origine des autres points de son club. Dean Kremer (0-3) a concédé trois points en cinq manches et est toujours en quête d’un premier gain. Les Orioles tenteront d’éviter le balayage dans cette série de quatre rencontres lundi.

- Par ailleurs, le lanceur des Mets de New York Jacob deGrom a quitté la rencontre face aux Diamondbacks de l’Arizona après cinq manches en raison de raideurs du côté droit du corps. Quelques jours auparavant, il avait manqué un départ à cause d’une inflammation au dos. Dimanche, il a concédé un point dans un gain de 4 à 2.