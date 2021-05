GP d’Espagne: Lewis Hamilton et Mercedes ont le dernier mot

Optant pour une stratégie à deux arrêts, Lewis Hamilton est parvenu à dépasser Max Verstappen (Red Bull) en fin d’épreuve pour remporter le Grand Prix de Formule 1 d’Espagne, dimanche à Barcelone.

Auteur de la position de tête en qualifications la veille, le pilote de l’écurie Mercedes a perdu la première place après le départ. Le champion du monde en titre a toutefois profité de pneus plus frais au 60e de 66 tours pour dépasser Verstappen et arracher une troisième victoire cette saison.

Vaincu, Verstappen a opté pour un deuxième arrêt tardif pour signer le tour de plus rapide et obtenir le point supplémentaire. Hamilton a malgré tout accru son avance au classement des pilotes, lui qui compte 94 points, soit 14 de plus que Verstappen. Bottas (Mercedes) a complété le podium du jour, grimpant au troisième échelon au classement.

De vains efforts pour Stroll

Plus loin derrière, Lance Stroll a été impliqué dans une lutte serrée entre cinq voitures en fin de course, mais il n’a pas été en mesure de grimper dans la hiérarchie. Onzième sur la grille de départ, il a ainsi terminé à la même position.

Le Québécois a dû trimer dur pour conserver cette 11e position. Doublant George Russell (Williams) et Fernando Alonso (Alpine) lors des derniers tours, il n’a toutefois jamais été capable de résister au Français Pierre Gasly (AlphaTauri). Il a toutefois gardé Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) derrière lui lors des derniers kilomètres.

Son coéquipier Sebastian Vettel a quant à lui terminé 13e. Le Canadien Nicholas Latifi (Williams) était pour sa part 16e au fil d'arrivée.

Le cirque de la F1 se déplacera maintenant vers Monaco, où aura lieu le prochain GP, dans deux semaines.