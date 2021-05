J’ai passé huit mois en Afrique pour un projet de recherche sur la vaccination

Aujourd’hui, c’est la fête des Mères, une journée de reconnaissance des mères de famille. Je profite de l’occasion pour découvrir avec vous une femme exceptionnelle qui a deux enfants, la directrice de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

La Dre Drouin est native de la ville de Saint-David-de-l’Auberivière, qui a été fusionnée à la ville de Lévis. Lors de son cours de médecine, elle a choisi le secteur de la santé publique axée sur la prévention des maladies.

Vous passiez vos étés au bord du fleuve Saint-Laurent ?

Nous passions nos étés au chalet familial, à Beaumont, situé au bord du fleuve Saint-Laurent. Lorsque la marée était basse, nous nous amusions beaucoup.

Vous avez vécu en Floride ?

Mes parents désiraient que les enfants apprennent l’anglais. Lors de mes premières années au primaire, nous avons habité dans la région de Fort Lauderdale pendant quelques années.

Est-ce que ce changement de culture a été difficile ?

C’était une leçon de vie et ça a certainement développé mes capacités d’adaptation. J’étais en première année, alors l’acclimatation ne fut pas trop difficile. Au début, je ne comprenais pas l’anglais, alors je suivais mes amis de classe.

Mais peu de temps après, je me débrouillais assez bien en anglais.

Quelle est l’influence de vos parents sur votre vie ?

Mes parents voulaient que leurs enfants entreprennent des études universitaires.

Mon père était un super actif qui m’a enseigné quelque chose que j’applique encore aujourd’hui : il ne faut pas compter nos heures de travail. Tandis que ma mère m’a fait comprendre qu’il ne fallait pas avoir peur de s’engager.

Vous avez passé de beaux moments au Marché de Québec.

Mon père était un grossiste en fruits et légumes. À huit ans, il nous a concocté un kiosque de fraises au Marché de Québec et j’accompagnais mes grandes sœurs.

Avez-vous apprécié le scoutisme ?

Le scoutisme m’a amenée à un amour pour la nature et l’esprit d’équipe, ainsi que pour le camping, la randonnée et le canoë-kayak.

Vous semblez aimer encore le plein air.

Encore aujourd’hui, j’aime les sports aquatiques, faire des randonnées, et avant la pandémie, j’ai participé à plusieurs demi-marathons, dont ceux de Montréal et d’Ottawa.

Est-ce que vous aimez la lecture ?

La lecture, c’est une façon pour moi de voyager et de découvrir le monde. Ma formidable mère me disait toujours que lire, c’est une façon de se retrouver ailleurs.

Êtes-vous une cinéphile ?

À la maison, je m’assois à côté de mon conjoint qui aime bien les films. J’aime les films, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons que les cinéphiles, car cela me permet de me détendre et après quelques minutes, je profite de l’occasion pour faire un petit roupillon.

Étiez-vous une bonne cuisinière au cégep ?

L’un des prérequis de mes colocs, c’était leur habileté à cuisinier. Aujourd’hui, je me débrouille bien, mais mon conjoint adore cuisiner, alors les enfants et moi sommes très choyés.

C’est votre père qui vous a donné votre première voiture.

J’étais aux études et mon père m’a acheté une voiture usagée. Après un certain temps, il a revendu la voiture pour me procurer une autre voiture usagée. C’est simple, je ne me souviens pas de la marque des voitures.

Étiez-vous engagée durant vos études ?

J’ai effectué plusieurs projets coopératifs d’été au Nicaragua, en Bolivie, en République dominicaine et en Haïti.

Vous avez fréquenté l’Université de Sherbrooke.

Avant d’amorcer mes études, j’étudiais la possibilité de me diriger en médecine ou dans le secteur agronome. Mes professeurs m’ont fait découvrir l’importance de la santé publique.

Pourquoi avez-vous fait un séjour en Afrique ?

Une fois mes études en médecine terminées à Sherbrooke, je suis allée passer huit mois en Afrique pour un projet de recherche sur la vaccination. Aujourd’hui, je suis très impliquée dans les programmes de vaccination contre la COVID-19.

Vous avez fréquenté l’Université de Montréal.

Une fois de retour d’Afrique, j’ai complété ma résidence en médecine sociale et préventive à l’Université de Montréal.

Comment s’est déroulée votre résidence ?

J’étais mère de mon premier enfant, alors j’ai dû faire plusieurs ajustements afin de coordonner mes heures de résidence avec ma vie familiale.

Avez-vous des chanteuses préférées ?

Les sœurs Boulay et Ingrid St-Pierre, qui rend hommage à la vieillesse, m’ont accompagnée durant la pandémie.

Quelle femme admirez-vous ?

L’avocate Louise Arbour pour son cheminement de carrière, son courage et sa grande détermination à défendre de grandes causes.

Où pourrait-on trouver votre paysage favori ?

J’ai voyagé beaucoup dans le monde, mais il n’y a rien de plus beau que de me retrouver sur une falaise au bord du fleuve Saint-Laurent entre Beaumont et Rimouski.

Comment trouvez-vous le temps de profiter de la vie dans les moments difficiles ?

Je tente de trouver le bonheur dans les petites choses.

Aimeriez-vous ajouter autre chose avant de terminer ?

Je tiens à remercier tout le personnel de la Santé publique, nos partenaires et la population, qui est encore solidaire et engagée avec nous dans ce combat difficile.

N’oubliez pas d’aller vous faire vacciner ! !