Les Maple Leafs très heureux de leur jeu

Avec un affrontement face aux Maple Leafs de Toronto devenant de plus en plus probable au premier tour des séries, le Canadien de Montréal se retrouvera sans surprise devant des rivaux bien en confiance et satisfaits de leur jeu d’ensemble cette saison.

En dépit de certains ennuis en avantage numérique, les hommes de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe ont été convaincants en ce calendrier régulier qui s’achève. Avec deux matchs à disputer, ils affichent 182 buts marqués au compteur, ce qui constitue la meilleure production de la section Nord. Leur différentiel de +42 au chapitre des filets inscrits et concédés témoigne de leur fiabilité sur la glace.

Tout cela réjouit Keefe, qui a toutefois souligné la qualité de la défense en cette campagne écourtée.

«Nous étions déjà à l’aise au sujet de notre formation offensivement parlant. Sachant où nous en étions, on se doutait qu’il fallait être meilleurs en défensive, a-t-il déclaré au réseau Sportsnet. Je résumerais le tout par l’engagement du club à mieux contrer les attaques. Certes, on a eu droit à de bonnes performances devant le filet tout au long de la saison malgré l’adversité nous ayant obligés à utiliser quatre gardiens.»

«La réalité, c’est que nous avons pu garder la rondelle à l’extérieur de notre filet. C’est la principale raison de notre constance et de notre capacité à rester en tête de la section», a-t-il ajouté.

Une chance d’aller loin

Ainsi, au fur et à mesure que les parties s’accumulaient, les Leafs ont pris de l’assurance. Ils ont pu éventuellement larguer leurs principaux concurrents, que ce soit le Tricolore dans les premières semaines de l’année, les Jets de Winnipeg ou les Oilers d’Edmonton. Ces trois clubs auront donc fort à faire s’ils souhaitent «sortir de leur division» en séries.

«Nous avons plus confiance en tant que groupe, a admis le joueur d’avant Alexander Kerfoot. Les attentes sont plus élevées, incluant les nôtres à l’égard de nous-mêmes. Nous croyons pouvoir faire beaucoup de dégâts. Chaque équipe estime avoir une chance [de gagner la coupe Stanley], mais je pense que c’est un peu plus fort cette fois.»

Même si les accomplissements de la saison régulière prennent le chemin de la poubelle une fois les séries entamées, Keefe croit que les siens peuvent vraiment bâtir sur leurs récents exploits.

«On a dû résister pour garder le premier rang malgré une formation des Oilers qui ne perd pas souvent. On n’a pas cédé et on a trouvé le moyen d’y arriver. Il s’agit d’un signe positif pour nous», a-t-il dit.

«Finir en tête était notre objectif au début de l’année et c’est bien d’avoir réussi. Mais je pense qu’on sait tous que le vrai travail commence maintenant», a renchéri le défenseur Justin Holl.