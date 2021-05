Les mères en pénitence

Elle se sent comme ça ma vieille, en pénitence.

Elle qui adore organiser les fêtes pour toutes occasions, qui nous reçoit toujours à la fête des Mères. On débarque à plusieurs et il ne manque jamais de place pour rajouter un couvert. Elle sort sa belle vaisselle, sa verrerie, ses nappes, met les petits plats dans les grands et voit aux moindres détails.

Si bien qu’à notre arrivée, elle est déjà au coton, tellement elle a déployé d’énergie sur sa « mise en scène. »

Le linge à vaisselle sur l’épaule

Quand on la voit commencer à « bardasser » dans la cuisine, avec son linge à vaisselle sur l’épaule, on comprend qu’il sera bientôt temps de partir.

On ramasse et on l’aide à tout ranger.

Elle jure toujours que c’est la dernière année qu’elle en fait autant, mais on sait que l’année suivante, dès la fin du mois d’avril, elle parlera de recommencer.

Deuxième fête des Mères en pandémie

En bonne optimiste, cette année, ma vieille se préparait à pouvoir faire une petite fête.

– Ben voyons, pourquoi ça se ferait pas ? On est tous vaccinés.

– Maman, on est vaccinés à une dose pour la plupart.

– Ben c’est ça que je te dis, on est vaccinés.

– Maman !

– Bon, tu viendras avec ta sœur pis Mathieu.

– Allo Houston ? On a un problème...

– Bon OK. On viendra pas fou, c’est juste la fête des Mères. Je mangerai toute seule, y a rien là.

– Ben oui, on va t’abandonner comme une pauvre vieille... Un air de violon avec ça ?

Elle rit, mais je la sens quand même contrariée comme sans doute bien des mères aujourd’hui à travers le Québec. Une autre fête que le virus vous dérobe.

N’ayez crainte, nous vous célébrerons, de près ou de loin, en paroles, en gestes ou en pensées.

Bonne fête des Mères !