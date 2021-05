Mamans au hockey!

D’abord, bonne fête, les mamans, les personnes les plus importantes de la Terre.

Connaissez-vous les Brise-glaces, les Rebelles, les Red Devils ? Et il y a aussi les étonnantes Dames en Bleu. Ce sont toutes des équipes de hockey de femmes qui — âgées de 25 à 45 ans environ — en sont à leurs premiers coups de patin, à leurs premières passes ou à leurs

premiers tirs au but.

À un niveau de débutantes (que l’on dit récréatif), souvent ce sont des mamans qui, après avoir vu leur enfant jouer au hockey, y ont aussi pris goût au point d’acheter un équipement et d’embarquer dans le sport national, explique Marie-Pierre Tremblay, une organisatrice qui dirige plus d’une ligue englobant près de 200 joueuses de tous les calibres.

Les Dames en Bleu

Oui, les Dames en Bleu endossent un chandail bleu évidemment, mais il y a davantage. L’écusson avant est une magnifique photo de Michel Louvain, et lorsque les filles sautent sur la patinoire, à la grandeur de l’aréna de La Prairie le dimanche soir, on entend la chanson si populaire, et les filles la fredonnent pendant tout l’échauffement. De toute beauté !

L’équipe a été créée bien avant le décès de Michel, que l’on voulait inviter pour une mise au jeu officielle. On n’aura pas eu le temps.

Les filles ne se prennent pas au sérieux, et je me demande souvent si elles n’ont pas plus de plaisir que les gars.

Dans certains cas, les rôles s’inversent et on ne peut s’empêcher de sourire en voyant des papas et des enfants qui viennent voir jouer maman. Il n’y a pas de cris sauvages, pas de grandes déceptions et surtout, pas d’incitation à la violence.

Pendant cette période toute croche, il faut féliciter un groupe de filles d’un autre calibre et qui continuent de s’entraîner au hockey même s’il est interdit de jouer des matchs.

Dans le stationnement

Les vestiaires et les douches sont fermés et les joueuses doivent revêtir et enlever leur équipement chez elles, dans le stationnement de l’aréna ou en bordure de la patinoire, où il fait très froid. Elles ne chialent pas, au contraire. Elles sautent sur la surface glacée, et, le masque sous la grille, elles se donnent à plein régime en groupes de six au maximum. Les gars n’ont vraiment plus l’exclusivité du hockey quand on les entend s’interpeller par leur surnom.

Dites-vous que le week-end il y a maintenant des familles où l’on se demande qui a marqué le plus beau but dans sa ligue, cette semaine.

Poupoune, fiston, papa ou maman. À suivre, mais aujourd’hui, c’est Maman.

De l’enclave

courtoisie YGRECK