Ne laissons pas la maison brûler avec nos enfants dedans

Pour la fête des Mères, nous exigeons du courage politique! En 2050, Stella, Élodie, Marguerite, Megan, Mathilde, François-Xavier, Laurier et leurs amis auront à peine 30 ans.

Si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre de manière drastique dès maintenant, la qualité de vie sur Terre sera bien différente de celle d’aujourd’hui.

Des conséquences dramatiques

Les scientifiques et les groupes d’experts anticipent des hausses de température pouvant aller de 2 à 4° C au Québec - par analogie, toutes les mères savent qu’une telle «fièvre» est dangereuse.

Si la tendance se maintient, les pluies torrentielles en été et la pluie en hiver deviendront habituelles.

Les canicules dureront presque tout l’été. Nos enfants seront davantage exposés aux rayons UV dommageables. Les sécheresses et les feux de forêts seront plus fréquents. Tout cela affectera la qualité de l’air que l’on respire, l'accès à l'eau, et nos capacités à produire de la nourriture.

Avec la montée du niveau de la mer, l’érosion des berges de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent s’accentuera. La saison des pollens s’allongera et par incidence, la saison des allergies.

Nos enfants auront à cohabiter avec l’arrivée et l’expansion d’espèces envahissantes et nuisibles et d’autres zoonoses comme le SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19. De nouvelles pandémies? C’est bien plausible selon les experts.

Ce n’est pas l’avenir que nous souhaitons pour nos enfants. C’est pour cela qu’il faut agir maintenant.

Nous, mères, grands-mères et arrière-grands-mères, refusons que ce scénario soit le futur de nos descendants. De partout, nous sommes des milliers à élever notre voix pour protéger la beauté du monde et assurer un futur sécuritaire à nos enfants.

Pour la fête des Mères, nous nous adressons aux élus de tous les paliers de gouvernement. Il est de votre devoir de protéger et d’assurer un avenir viable à nos enfants. Leur futur ne doit pas faire l’objet de joutes entre les partis politiques - tous doivent travailler ensemble, avec cœur et rigueur sur tous les paliers gouvernementaux.

Des actions

Nous demandons du courage politique pour transformer les solutions en actions et éviter les pires scénarios de 2050.

Le gouvernement fédéral a l’opportunité de développer une véritable loi climat ambitieuse avec du mordant pour s’assurer d’atteindre l’objectif de carboneutralité le plus tôt possible. Il doit dès maintenant cesser le financement de l’industrie des énergies fossiles.

Au provincial, le gouvernement doit refuser le projet de gaz GNL Québec et appliquer le principe de pollueur-payeur. Il doit investir dans des infrastructures vertes, freiner l’étalement urbain, protéger la biodiversité, les espaces naturels, les terres agricoles, etc.

De leur côté, nos élus municipaux ont un rôle essentiel à jouer pour rendre nos villes plus vertes, mettre en place une gestion responsable des matières résiduelles, assurer la qualité et la disponibilité de l’eau potable, augmenter l’accessibilité aux transports collectifs et actifs, créer des espaces verts, réduire les îlots de chaleur, protéger les terres agricoles, et créer des milieux de vie sécuritaire et agréables pour assurer le bien-être de nos collectivités.

Des élections arrivent à grand pas et nous ferons entendre nos voix. Nous ne laisserons pas la maison brûler avec nos enfants dedans. C’est pourquoi pour la fête des Mères, nous exigeons du courage politique !

Nous voulons travailler ensemble à une autre suite du monde.

Brigitte Lavoie

Mère au front pour Mathilde et François-Xavier

Anne-Sophie Denault

Mère au front pour Stella

Marie-Eve Leclerc

Mère au front pour Élodie et Marguerite

Maryse Mayer

Mère au front pour Megan

Alizée Cauchon

Mère au front pour Laurier

Esther Bélanger

Mère au front pour Alexis, Claudelle et Marguerite

Véronique Dupéré

Mère au front pour Étienne

Andrée Stein

grand-mère au front pour Juliette, Laurent, Maxim et Albert

Nicole Stein

Mère au front pour Julie et Alice

Vanessa Viera

Mère au front pour Éléonore et Louka

Marie-Claude Felli

Mère au front pour Édouard

Catherine Stein

Mère au front pour Chanelle et Henri

Nicole Gagné

Mère au front pour Frédéric et Élisabeth

Giselle Gaumont

Mère au front pour Geneviève

Elisabeth Monast

Mère au front pour Félicie

Jocelyne Lévesque

Mère au front pour Charles-Antoine, Laurence et Marie et grand-mère de Rose

Diane Demers

Mère au front pour mes 9 petits-enfants

Marie-Hélène Denault

Mère au front pour Stella, Arthur et Lili

Jeanne Camirand

Mère au front pour Florent et Viviane

Marie-France Dalcourt

Mère au front pour Luvia, Aglaé et Pierrot

Angela Marsh

Mère au front pour Ernest et Madeleine

Hélène Dufresne

Mère au front pour Tara et Flore

Julie Durot

Mère au front pour Jasmine

Marie-Hélène Felt

Mère au front pour Jeanne et Élie

Mireille Tanguay

Mère au front pour Adèle et Samuel

Véronique Mercier

Mère au front pour Ariane et Sophie

Julie Fortier

Mère au front pour Léo-Alexandre et Pierre-Antoine

Madeleine Cloutier

au front pour tous les enfants du monde

Catherine Trudel Guy

au front pour tous les enfants du monde

Isabelle Patoine

Mère au front pour Émilie et Florence

Julie Gravel-Richard

Mère au front pour Victor et Augustin

Louise Richard

grand-mère au front pour Victor, Augustin, Julio, Exequiel et Laurence

Denise Leahy

Mère au front pour mes petites-filles Aurélie et Élise

Emilie Robitaille

Mère au front pour Emery et Ozias

Françoise Filteau

Mère au front pour Valérie, Julie, Lauranne, Emma , Elliot et Zachary