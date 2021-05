Suggestions technos pour mamans technos

Avec la traditionnelle fête des Mères viennent les offres et les promotions de plusieurs fabricants. En voici quelques-unes, prix arrondis au dollar près.

TCL

Grande promotion chez le fabricant de téléviseurs, de téléphones intelligents et d’appareils domestiques TCL qui offre jusqu’au 20 mai à l’achat d’un téléphone haut de gamme 20 Pro 5G ou d’un 20S un téléviseur TCL 4K HDR Android de 55 po. Ce dernier est vendu 450 $ sur Amazon.ca.

L’appareil TCL 20 Pro 5G offre un grand écran de 6,67 po, de nombreux capteurs photo jusqu’à 48 mégapixels, d’un stabilisateur optique et 256 Go de stockage. Vendu 800 $ chez Vidéotron, sans contrat.

Sinon, le TCL 20S offre la même taille d’écran cette fois avec des bordures classiques et 128 Go de stockage. En vente contre 450 $ sans contrat chez Vidéotron.

Même si ces deux appareils sont vendus en grande surface, pour profiter de la promotion, il faut passer par l’un ou l’autre de ces opérateurs : Bell, Virgin Mobile, La Source, Telus, Koodo, Rogers, Fido ou Vidéotron. Et se rendre sur www.tclpromo.ca pour remplir la demande du téléviseur.

Apple

Chez le géant à la pomme, pas d’aubaines pour la fête des Mères, mais certains accessoires sont offerts avec la gravure sans frais, notamment pour les nouvelles puces de localisation AirTags et les écouteurs-boutons AirPods, AirPods Pro et AirPods Max.

Epson

Les fabricants d’imprimantes jet d’encre ont enfin modernisé leurs produits avec des systèmes d’impression qui ne nécessitent plus de dispendieuses cartouches. De généreux réservoirs d’encre les remplacent pour une autonomie pouvant aller jusqu’à deux ans. Les imprimantes laser ont enfin de sérieuses concurrentes, comme ce modèle couleurs multifonction copieur et numériseur ET-2760 EcoTank d’Epson.

380 $ sur Epson.ca. 400 $ sur Amazon.ca.

Roku

La barre de son Streambar que j’ai pu essayer est vraiment étonnante. Étonnante parce que la qualité audio surprend pour un haut-parleur deux fois plus court qu’une barre de son traditionnelle.

Plus intelligent encore, c’est d’en avoir fait un lecteur de diffusion 4K HDR (streaming) pour vous connecter à vos chaînes télé sur Internet (Netflix, Prime Video, Apple TV+, etc.). Donc, nul besoin d’avoir deux appareils (lecteur de diffusion et barre de son), cette Streambar rassemble les deux.

190 $ chez Walmart et en ligne.

Amazon

Pour celles qui dévorent des livres, la liseuse Kindle Paperwhite est facile d’utilisation tout en étant très légère et mince. En plus d’être étanche pour la lecture à la plage ou à la piscine, son écran demeure lisible même en plein soleil. Tout ce qu’il vous reste à choisir est vos livres préférés. Évidemment, sur Amazon.ca.

115 $ pour le modèle 8 Go ou 140 $ pour la version 32 Go

La caméra intelligente Echo Show 10 3e génération trouve bien sa place dans la cuisine ou la salle à dîner pour communiquer avec d’autres ou pour obtenir des informations à l’aide de commandes vocales. Idéal pour trouver et suivre des recettes, vos émissions ou vos chaînes préférées. De plus, l’écran rotatif automatique tourne pour mieux vous suivre dans la pièce.

330 $ sur Amazon.ca