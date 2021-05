Un ancien des Expos soupçonné d’agression sexuelle

L’ancien joueur des Expos de Montréal et analyste des matchs des Nationals de Washington F.P. Santangelo est présentement au cœur d’une affaire d’agression sexuelle.

La semaine dernière, une femme de 31 ans a émis des allégations par le biais d'une publication anonyme sur Instagram. Depuis, elle a raconté au site sportif The Athletic que Santangelo lui avait fait des avances indésirables, qu’il l’avait ignorée lorsqu’elle lui a dit à plusieurs reprises d’arrêter et qu’il l’avait agressée sexuellement.

L’homme de 53 ans a été retiré des ondes jeudi dernier et il n’y était toujours pas revenu dimanche. Les Nationals et Mid-Atlantic Sports Network (MASN) – l’entreprise qui détient les droits de diffusion de l'équipe – ont publié des communiqués sur cette affaire. Ils expliquaient que l’enquête sur les allégations concernant l’ancien joueur du baseball majeur était la responsabilité de l’autre.

L’équipe a affirmé que la conduite de Santangelo est «incompatible avec les valeurs de l’organisation» et qu’elle avait «révoqué son approbation en tant que membre de son équipe de diffusion» en attendant une enquête de MASN.

«À l’avenir, nous transmettrons toutes les questions concernant cette enquête à l’employeur de F.P.», a de son côté indiqué MASN, impliquant que le club du baseball majeur était responsable dans cette affaire.

Santangelo réfute

Pour sa part, l’ancien joueur d’utilité nie catégoriquement les allégations.

«Ce sont des mensonges et ce n’est jamais arrivé. Cela ne représente pas qui je suis comme homme et comme professionnel. Je suis sûr que mon nom et ma réputation seront lavés de tout soupçon», a clamé Santangelo dans un communiqué envoyé à The Athletic.

Le natif du Michigan a porté les couleurs des Expos de 1995 à 1998. Il avait été leur choix de 20e ronde au repêchage de 1989. Celui qui a également joué pour les Giants de San Francisco (1999), les Dodgers de Los Angeles (2000) et les Athletics d’Oakland (2001) a connu ses meilleurs moments dans les ligues majeures avec «Nos Amours» en 1996. Cette année-là, il a été utilisé à plusieurs positions en défensive et il a maintenu une moyenne au bâton de ,277.

En 665 rencontres en carrière, Santangelo a maintenu une moyenne de ,245 et frappé 415 coups sûrs, dont 21 circuits.

Son nom était présent dans le rapport Mitchell en 2007. Le document faisait la nomenclature des athlètes du baseball majeur soupçonnés de dopage. Santangelo aurait consommé de la nandrolone, de la testostérone et des hormones de croissance. Il a avoué avoir pris le dernier produit de cette liste en 1998 et en 2000 pour soigner des blessures, mais il a réfuté l’utilisation des deux autres produits dopants.