Vaccination COVID-19: au tour des 30-34 ans de prendre rendez-vous

La vaccination contre la COVID-19 est désormais ouverte aux personnes de 30 ans et plus au Québec.

Le site Clic Santé a été mis à jour en après-midi dimanche, et la vaccination est ouverte dans toutes les régions du Québec, une journée avant l’échéancier prévu par la Santé publique.

Les prochaines tranches d'âge, les 25 ans et plus et les 18 ans et plus, devraient respectivement pouvoir commencer à prendre leur rendez-vous mercredi et vendredi.

Il n'est toutefois pas impossible que ces dates soient devancées à mardi et à jeudi, comme ç'a été le cas lors de chaque élargissement de la vaccination depuis l'ouverture de la campagne à la population générale.

Rappelons que les adolescents de 12 à 17 ans seront, eux, vaccinés en milieu scolaire, une fois en juin et une autre lors de la rentrée en septembre.

Le bilan quotidien du Québec faisait état de 76 166 doses de vaccin administrées dans la journée de samedi, pour un total de 3 718 074 inoculations dans la province.

Un record de 102 767 doses administrées a été établi dans la journée de jeudi.

Près d'un demi-million de personnes ont été vaccinées uniquement dans la dernière semaine, tandis que tout près de 42% des Québécois ont reçu au moins une dose, en bonne voie pour atteindre l'objectif de 75% de la population vaccinée en juin.

