Variant indien : «C’est notre pire ennemi»

L’OMS s’inquiète de plus en plus sur la possibilité qu’un variant soit résistant aux vaccins. Le variant indien qui est en grande partie responsable de la situation catastrophique qui se déroule dans ce pays est à l’étude présentement.

«Plus il infecte de personnes, plus il y a de chances de créer de nouveaux virus qui s’adaptent», mentionne Jacques Lapierre, virologue à la retraite.

Avec sa population très dense, l’Inde représente des conditions idéales pour développer un variant très fort.

«Il y a présentement un variant, on l’appelle le variant indien parce qu’il a été trouvé en Inde. C’est un variant qui a deux mutations et semblerait qu’il soit plus facile à transmettre, mais il serait aussi pas mal plus résistant aux vaccins actuels», rappelle le spécialiste.

Le virologue à la retraite a tenu a précisé que l’inefficacité des vaccins face à ce variant n’a pas été prouvé encore, mais qu’il représente un très grand risque.

«À partir de maintenant, même quand il était classé sous enquête, moi ce que je recommande, c’est qu’on le considère comme notre pire ennemi, même si à la limite il n’est pas pire qu’un autre», recommande Jacques Lapierre.

Présent en Mauricie

«Actuellement, on l’a isolé dans 21 pays. On l’a isolé au Canada. Il y a des cas en Mauricie près de Trois-Rivières. Ça fait deux semaines que je regarde la Mauricie et je me dis qu’est-ce qui se passe et finalement ça semble être très stable», mentionne Jacques Lapierre, virologue à la retraite.

Lors de son entrevue à LCN avec Michel Jean, il a tenu à rappeler de continuer les mesures de sécurité comme le lavage des mains, le port du masque et la distanciation malgré la vaccination pour limiter la transmission du virus.

«On ne veut pas que ce variant là se propage, il y a des mesures qui ont été prises, mais je crois que ça serait une catastrophe si ce variant se retrouverait ailleurs», souligne le virologue.