Aider, soutenir et promouvoir

La semaine de sensibilisation à la fibromyalgie, en cours jusqu’au 15 mai, et la Journée mondiale de la fibromyalgie, qui se tiendra cette semaine (12 mai), ont pour objectif de vous sensibiliser à cette maladie méconnue. On estime qu’au Québec, entre 260 000 et 400 000 personnes sont affectées par cette maladie dont les principaux symptômes sont : sensations de brûlure, douleurs musculaires, fatigue extrême, pertes de mémoire, engourdissements, troubles du sommeil, anxiété, maux de tête et troubles de l’humeur. La fibromyalgie est de 4 à 6 fois plus présente chez les femmes, et l’âge moyen des personnes atteintes se situe entre 30 et 55 ans. La Société québécoise de la fibromyalgie (SQF) et ses associations membres, dont celle de Québec (https://www.fibromyalgie-quebec.com/), offrent du soutien, de l’information, de l’écoute et de nombreux services aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs proches. Durant cette semaine de sensibilisation, de nombreuses activités et conférences seront organisées dans toutes les régions du Québec.

Nouvelle vice-rectrice à l’UQAR

Photo courtoisie

L’Université du Québec à Rimouski a une nouvelle vice-rectrice à la formation et à la recherche en la personne de Mme Dominique Marquis (photo). Originaire de Montréal, Mme Marquis s’est jointe à l’UQAR au printemps 2020 à titre de doyenne des études. Titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en histoire de l’Université du Québec à Montréal, elle y a été professeure pendant une quinzaine d’années. Elle a occupé plusieurs postes de gestion à l’UQAM, dont celui de vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences humaines et de directrice de programmes et de département. Mme Marquis entre officiellement en fonction aujourd’hui.

Nouveau directeur général

Photo courtoisie

La Fondation du Collège François-de-Laval m’annonce la nomination de Marc Boulanger (photo), au poste de directeur général de l’école. Titulaire d’un baccalauréat en enseignement de l’éducation physique, Marc Boulanger gravite dans l’enceinte du Collège depuis 1982. D’ailleurs, être élève au Collège est une véritable histoire de famille chez les Boulanger : ses deux garçons y ont fait leurs études (promotions 2017 et 2021), tout comme son père et ses deux frères. Fréquentant le Petit Séminaire de Québec d’abord comme élève (promotion 1987), il a occupé divers postes au sein de l’école. En août 2010, il devient adjoint à la direction générale et collabore étroitement avec Marc Dallaire qui commence son mandat à titre de DG. Finalement, dix ans plus tard (en août 2020), il se voit confier le poste de directeur des services aux élèves. Marc Boulanger agira dans ses nouvelles fonctions dès le 1er juillet 2021 succédant ainsi à Marc Dallaire.

En souvenir

Photos courtoisie

Le 10 mai 1974. Dévoilement de la borne du kilomètre 0 à l’occasion du soixantième anniversaire du ministère des Transports (voirie) par Robert Bourassa, premier ministre, et Raymond Mailloux, ministre des Transports. Cette borne (un monument à l’époque) se trouve sur la place de l’Assemblée-Nationale devant la porte centrale du Parlement. Le kilomètre zéro est, dans beaucoup de pays, un lieu particulier (souvent situé dans la capitale) depuis lequel les distances routières sont traditionnellement calculées.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yves Jacques (photo), comédien et acteur née Québec, 65 ans...Gaétan Boucher, ex-patineur de vitesse (longue piste) quadruple médaillé olym-pique, 63 ans...Sunny War Cloud, de son vrai nom, Robert Rancourt, lutteur retraité, originaire de Jonquière, 65 ans...Jean-François Renaud, propriétaire de la boutique Oclan du Quartier Petit-Champlain à Qué-bec...Adam Deadmarsh, avec les Nordiques en 1994-95, 46 ans...Marc Boilard, auteur, avocat, chroniqueur, polémiste et consultant, 55 ans....François L'Écuyer, comédien et acteur, 56 ans...Bono, chanteur ir-landais, soliste du groupe U2, 61 ans...Antonine Maillet, dramaturge et romancière, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 mai 2020 : Betty Wright (photo), 66 ans, chanteuse américaine dans les années 1970... 2018 : Michel Brazeau, 62 ans, producteur de spectacles bien connu à Québec... 2017 : Ted Hibberd, 91 ans, membre de l’équipe canadienne de hockey (Royal Canadian Air Force Flyers) mé-daillée d’or aux Jeux olympiques d'hiver de 1948... 2016 : Steve Smith, 26 ans, champion canadien de vélo de montagne... 2012 : Carroll Shelby, 89 ans, constructeur automobile américain... 2010 : Marcel Bédard, 68 ans, le comptable du « Groupe des six » fondateurs des Nordiques... 2000 : André 'Dédé' Fortin, 38 ans, chanteur et compositeur du groupe les Co-locs... 2000 : Jules Deschênes, 76 ans, ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec... 1977 : Joan Crawford, 69 ans, légende du ci-néma américain.