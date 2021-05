Alexis Lafrenière a retenu plusieurs leçons de sa première saison

Malgré une performance collective intéressante, les Rangers de New York doivent renoncer aux séries et ça inclut le jeune Alexis Lafrenière, qui dit cependant se servir de cette année 2020-2021 pour emmagasiner de l’expérience précieuse.

L’ancien joueur de l’Océanic de Rimouski, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, n’a pas rempli les filets adverses, contrairement à ce que ses admirateurs espéraient. Ayant éprouvé des ennuis en attaque dans les premiers matchs, il a totalisé 12 buts et neuf mentions d’aide pour 21 points en 56 rencontres. Il faut en revanche voir la situation bien au-delà des statistiques. Selon les dires du principal concerné, son futur s’annonce brillant.

«J’ai appris à jouer avec des hommes, contre de bons joueurs aussi. Ça m’aidera pour l’an prochain. Je crois que je serai un bien meilleur joueur l’an prochain», a-t-il mentionné en vidéoconférence, lundi.

«J’ai eu un départ difficile, je savais que je devais mieux jouer. J’avais des attentes plus élevées à mon égard, a-t-il poursuivi. Je n’en avais toutefois pas trop au début de la saison, je voulais surtout apprendre de chacun.»

De bons mentors

Parmi ceux l’ayant dirigé sur la bonne voie, il y a l’entraîneur-chef David Quinn, qui l’a gardé dans la formation pour tous les matchs des Blueshirts. «Il m’a aidé beaucoup, c’est certain. Vous arrivez ici en tant que joueur de 19 ans et vous avez besoin de gens pour vous soutenir. Il a été l’un d’entre eux en m’aidant tout au long de cette campagne.»

Un autre pour qui Lafrenière a eu de bons mots est l’attaquant Mika Zibanejad. Ce dernier a aidé les Rangers à récolter 60 points, mais ce sont surtout ses qualités de meneur qui ont retenu l’attention du premier choix au plus récent repêchage.

«C’est un vrai leader et pour moi, c’est l’un des gars que j’ai regardés à cause de sa façon de jouer, a-t-il dit. Il est l’un des meilleurs et peut performer sur 200 pi. Il a toujours été un bon conseiller en m’aidant sur la glace et à l’extérieur.»

Absence confirmée

Par ailleurs, Lafrenière ne participera pas au Championnat du monde de hockey, tel qu’évoqué dimanche le quotidien New York Post.

«Ce fut une décision déchirante mais bien mûrie, a déclaré l’agente de Lafrenière, Émilie Castonguay, de Momentum Hockey, par le biais de propos rapportés lundi par l’animateur de TVA Sports Louis Jean. Alexis a discuté avec sa famille et, ensemble, ils ont décidé qu’il était préférable de prendre une pause après une saison extrêmement chargée et exigeante.»

«Sans entrer dans les détails, plusieurs facteurs motivent son choix. La pandémie, le calendrier très condensé et le fait qu’Alexis n’a pas vu sa famille depuis le début du mois de novembre ont tous penché dans la balance. Alexis a hâte d’avoir la chance à nouveau de représenter le Canada. Il a toujours adoré porter ce chandail», a poursuivi Mme Castonguay.