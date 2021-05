Bruno Marchand veut se distinguer de Labeaume qui a selon lui négligé la périphérie

Bruno Marchand, de Québec Forte et Fière, estime que l’administration Labeaume a négligé les banlieues et compte se distinguer en proposant des mesures pour dynamiser tous les quartiers.

Le chef du nouveau parti politique a fait sa première annonce sur la rue Racine, à Loretteville, un indicateur du renouveau qu’il veut apporter et qui s’étend à tous les quartiers de la ville.

«Je pense que oui [l’administration Labeaume a négligé la périphérie]. Est-ce que c’était à dessein? Je ne pourrais pas dire, mais le résultat c’est qu’on est obligé d’admettre qu’il y a de l’amour à donner.»

Lundi, il a fait l’annonce d’un investissement qu’il promet de faire s’il est élu maire, soit d’investir 27,5 millions $ dans les rues commerciales de partout sur le territoire. Le but est de soutenir les rues commerciales pour la relance post-pandémie et de redonner aux citoyens des lieux où se réunir à proximité, dit-il.

«Je crois en des mesures qui développent l’ensemble de la ville, sans défavoriser le centre-ville. Qui dit aux district "On en a aussi pour vous". Je crois en une ville où on dit aux gens qui sont en périphérie "Vous êtes partie prenante de la ville et chez vous aussi il y a des choses à réaliser ".»

L’argent servira à de l’aménagement urbain, à soutenir les finances des commerçants, à assouplir les règles pour permettre la consommation d’alcool et la préparation de nourriture dans les rues et à créer une équipe à la Ville qui accompagnera les commerçants dans leurs projets, a-t-il expliqué.

Maintenant que Régis Labeaume a annoncé son retrait de la vie politique, le politicien a remarqué un regain d’intérêt pour son parti, confie-t-il.

Québec Forte et Fière doit d’ailleurs annoncer «les premières candidates» cette semaine.

«Ça va beaucoup mieux que l’échéancier qu’on s’était établi. La demande pour être candidat avec nous actuellement dépasse ce qu’on est capable d’offrir.»

