COVID-19: c’est parti pour les deuxièmes doses dans les RPA de Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale se lance lundi dans un blitz d’administration des deuxièmes doses dans les résidences privées pour aînés (RPA) de la région. L’objectif? Visiter les 171 établissements d’ici la fin du mois.

Les RPA et communautés religieuses de la région ont reçu leurs premières doses au cours du mois de février dernier. Au total, près de 15 000 résidents ont été inoculés à ce moment.

Le CIUSSS entreprend donc lundi le deuxième volet de cette opération massive après avoir terminé celle en CHSLD la semaine dernière.

La distribution se fera par équipes mobiles dans le même ordre que les vaccins de première dose. Les plus grandes résidences de la région seront visitées les premières, notamment Chartwell Manoir et Cours de l’Atrium ainsi que la Résidence EKLA, où l’on compte approximativement 460 et 510 personnes à vacciner.

Pas de deuxième dose pour tous

Toutefois, contrairement à la première phase, ce ne sont pas l’ensemble des résidents qui seront vaccinés.

Selon les travaux du ministère de la Santé et du Comité sur l’immunisation du Québec, la décision a été prise de ne pas donner de deuxième dose à certaines personnes. Les gens ayant contracté le virus et qui ont reçu la première dose 21 jours ou plus après le début de leurs symptômes ou après leur test positif ne recevront pas la deuxième injection.

«Il n’y a pas de danger à administrer deux doses de vaccin à quelqu’un qui a eu la COVID-19, mais le risque d’avoir des réactions indésirables est plus élevé́ et la deuxième dose ne lui offre aucune protection additionnelle», peut-on lire dans un document d’aide à la décision publié par le ministère de la Santé le 3 mai dernier.

