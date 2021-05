COVID-19: la baisse des cas se poursuit à Québec

La baisse des cas se poursuit en ce début de semaine à Québec où l’on retrouve moins de 50 infections pour la première fois depuis le 22 mars dernier. Sur la Rive-Sud, on observe un bilan sous les 100 cas pour la première fois depuis près d’une semaine.

Il n’y a pas que le soleil et le retour du temps chaud qui vont donner le sourire aux gens de Québec en ce lundi. La région de la Capitale-Nationale enregistre seulement 48 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, son plus faible taux depuis la montée en puissance de la troisième vague, survenue à partir de la fin mars.

Évidemment, les bilans du lundi peuvent toujours s’avérer trompeurs puisqu’ils présentent les données des tests effectués au cours du weekend, souvent moins nombreux. Toutefois, ces 48 cas s’inscrivent tout de même dans une tendance à la baisse amorcée il y a deux semaines alors que le nombre de cas quotidiens tournait autour de 110.

La région enregistre toutefois deux décès supplémentaires dans les 24 dernières heures, le nombre total de morts depuis le début de la pandémie passant à 1097.

Stable dans les hôpitaux

Du côté des hôpitaux de Québec, la situation demeure stable avec l’ajout d’un seul patient au bilan de lundi en comparaison avec celui de la veille. On compte actuellement 65 patients dans les unités COVID de la région, dont 8 aux soins intensifs.

Il s’agit là aussi d’une baisse importante au cours des deux dernières semaines. Au bilan du 26 avril, on comptait 134 hospitalisations totales et 36 patients aux soins intensifs dans la région. Il s’agit d’une diminution de 51,5% en soins réguliers et de 77,8% en soins intensifs dans un intervalle de 14 jours.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 9 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 1 (-)



Soins intensifs : 4 (-)

CHUL

Hors soins intensifs : 0 (-)



Soins intensifs : 1 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 8 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 16 (+1)



Soins intensifs : 1 (-1)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 32 (+1)



Soins intensifs : 2 (-)

Baisse des cas à Lévis

Du côté de la Rive-Sud, on compte lundi 71 nouveaux cas de Covid-19 et aucun nouveau décès.

On observe toutefois encore une situation tendue dans les hôpitaux de la région, où la baisse n’est pas aussi marquée que dans la région voisine, à Québec. La direction du CISSS et le syndicat de la FIQ soulignaient la semaine dernière qu’un enjeu de main-d’œuvre faisait en sorte que les centres désignés de la région ne bénéficiaient pas d’un coussin confortable pour le moment.

28 patients sont actuellement hospitalisés en Chaudière-Appalaches, dont 6 aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 9 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 11 (-3)



Soins intensifs : 6 (-)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 10 (+2)



Soins intensifs : 0 (-)

Centre Paul-Gilbert de Charny

Hors soins intensifs : 1 (+1)



Soins intensifs : 0 (-)

Une baisse constante

Globalement, on comptait lundi 662 nouveaux cas dans la province, en plus de six nouveaux décès.

La situation demeure stable dans les hôpitaux avec 543 hospitalisations, une hausse de 4 par rapport à dimanche et 123 personnes aux soins intensifs, une diminution de 1.

