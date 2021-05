Félix Auger-Aliassime quitte le top 20

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a glissé d'une place au classement de l'ATP, nouvellement publié lundi, et se retrouve désormais au 21e rang mondial.

«FAA» avait été éliminé du tournoi de Madrid à son premier match contre le Norvégien Casper Ruud. Ses compatriotes Denis Shapovalov et Milos Raonic sont respectivement 14e et 20e, tandis que Vasek Pospisil est 63e. Le Serbe Novak Djokovic demeure au sommet, devant le Russe Daniil Medvedev.

Du côté féminin, la Canadienne Bianca Andreescu est désormais au septième échelon mondial, en baisse d'une place. Les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard sont dans l’ordre 70e et 118e. L’Australienne Ashleigh Barty est en tête et devance la Japonaise Naomi Osaka.