France: la vaccination avec AstraZeneca sans doute pas élargie aux moins de 55 ans

Paris | La campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca ne sera «probablement» pas élargie aux moins de 55 ans en France, a dit lundi le ministre de la Santé Olivier Véran.

La Haute autorité de santé (HAS) a décidé mi-mars de restreindre l'utilisation du vaccin aux plus de 55 ans à cause de rares cas de thromboses atypiques et de troubles de la coagulation.

Interrogé à la télévision sur le fait de savoir si le gouvernement envisageait d'élargir l'utilisation du vaccin aux moins de 55 ans, M. Véran a répondu: «Probablement non à l'heure actuelle».

Le ministre avait saisi la HAS fin avril pour étudier la possibilité de permettre à tous les volontaires, quel que soit leur âge, de se faire vacciner à l'AstraZeneca en signant une décharge. Il a indiqué lundi attendre une réponse de la HAS.

Il a aussi détaillé l'état des stocks de ce vaccin en France en expliquant que sur les deux millions de doses reçues par l'Etat la semaine dernière, «700 000 ont été commandées par les médecins libéraux, infirmiers, sages-femmes», 700 à 800 000 sont mises de côté pour une deuxième injection et le reste est gardé pour les centres de vaccination.

Le premier ministre français Jean Castex a appelé samedi les quelque 13 millions de Français de plus de 55 ans qui ne sont pas vaccinés contre la COVID à le faire «avec tous les vaccins, en particulier avec AstraZeneca».

«Au-dessus de 55 ans, les autorités sont toutes unanimes en France comme ailleurs qu'il n'y a pas de danger. Je vous exhorte à vous faire vacciner avec tous les vaccins, en particulier avec AstraZeneca», a-t-il dit.

Depuis le début de la vaccination avec AstraZeneca, ce sont «30 cas, dont 9 décès» de thromboses rares qui sont survenus en France, sur plus de 3 855 000 doses administrées au 29 avril, selon l'Agence française du médicament.