Google investira 735 M$ à Beauharnois

Google souhaite acquérir un terrain à Beauharnois pour bâtir un centre de données de plus de 735 millions de dollars, avec une trentaine d’employés bien rémunérés, a annoncé l’entreprise sur son blogue lundi matin.

« L’expansion d’une entreprise de l’envergure de Google au Québec confirme notre statut de pôle technologique parmi les plus dynamiques et les plus verts au monde », a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.

Lors de sa construction, le centre de données pourrait créer entre 300 et 500 emplois. Par la suite, une trentaine de personnes y travailleront.

« Chaque jour, la demande pour les services de Google augmente et notre infrastructure physique suit le même rythme. Une fois acquis, ce site de Beauharnois nous garantira des options pour étendre notre infrastructure de centre de données au Canada, lorsqu’il le sera nécessaire pour notre entreprise», a indiqué Google Canada sur son blogue.

Pas de congé fiscal

Hydro-Québec a affirmé lundi au Journal que Google n'aura pas de congé fiscal.

Google souhaite par ailleurs toujours accueillir quelque 1000 employés à ses nouveaux bureaux de la rue Viger, à Montréal.

Plus de trois millions de dollars ont été investis dans le Mila pour nourrir les recherches en intelligence artificielle au Québec.

-D’autres détails suivront...

