Honoré pour avoir sauvé sa voisine en flammes

Le soir du 9 août 2019, Martin Allard a porté secours à sa voisine en flammes.

«Je pensais que c'était quelque chose qui brûlait, parce qu'elle était accroupie. Quand j'ai eu le temps de me revirer, elle a levé les bras et elle s'est mise à crier: "Au secours, je suis en feu!" Je lui ai tout pogné son linge en avant et j'ai tout tiré ça à terre. La peau, tout est venu avec, les cheveux, tout... Ça sentait le gaz, ça sentait l'essence», a-t-il raconté au TVA Nouvelles, lundi.

Durant d'interminables minutes, Martin Allard a tenté de garder la femme consciente avant l'arrivée des premiers répondants.

Pour sa bravoure et son sang-froid, le préposé aux bénéficiaires de Québec a reçu une citation d'honneur des mains de la ministre Geneviève Guilbault.

«Ça vaut des millions, ça, d'avoir fait ça. Mes parents sont au ciel, je suis sûr qu'ils doivent être très fiers de moi», a-t-il affirmé.

La victime a survécu à ses blessures après avoir été brûlée sur 50% de la surface de son corps. L'accusé, Frej Haj Messaoud, lui, devrait subir son procès devant jury en novembre prochain.

Et près de deux ans plus tard, Martin Allard garde des séquelles de cette soirée. Sa voisine a déménagé, mais il n'oubliera jamais.

«J'ai des pensées pour elle à tous les jours. Quelqu'un qui a vécu un drame, n'importe quel drame, ça ne se peut pas qu'il n'y pense pas, ça ne se peut pas. Je vais mourir avec ça un jour dans ma tête encore.»