Trop woke les États-Unis?

Vous avez été nombreux à réagir à mon billet de vendredi dans lequel je soulevais le débat entourant des modifications apportées aux parcs à thèmes de Disney. Pour plusieurs d’entre vous, j’aurais été dupé et ne saurais pas évalué tout le sérieux de la menace woke qui pèse sur nous.

À vos réactions se sont ajoutés des textes de collègues ou d’autres commentateurs américains. Les adeptes de la mouvance woke représenteraient rien de moins que le déclin de l’Occident ou, à tout le moins, le déclin des États-Unis. Ce n’est pas rien, c’est l’apocalypse woke!

Pour ma première petite publication de la semaine, je souhaitais revenir sur le sujet pour préciser ma pensée et ma vision des choses. Si la mouvance woke n’est absolument pas une vue de l’esprit, je crois simplement qu’on abuse d’une étiquette qu’on accole partout dès qu’une revendication plus progressiste est exprimée et qu’on évite ainsi de trop exposer des menaces plus sérieuses encore.

Parce que c’est mon habituel terrain de jeu, je vais me limiter au contexte des États-Unis. Être woke signifie d’abord et avant tout être éveillé, particulièrement sensible aux inégalités et aux injustices sociales. Si on réfère habituellement plus aux représentants de la communauté noire, être woke ne se limite pas à la couleur de la peau.

Jamais dans l’histoire des États-Unis, les écarts de richesse n’ont été aussi importants, même pas au moment de la révolution industrielle du 19e siècle qui évoque le capitalisme sauvage. Ces écarts de richesse entrainent dans leur sillage inégalités et injustices. Qu’on en soit conscients est sain et on peut comprendre aisément la colère, la rage et le désir de réformer des institutions qui perpétuent les écarts ou même l’exclusion.

Ma réserve, et souvent mon désaveu, face à la mouvance woke, c’est quand des adeptes de cette mouvance se posent en censeurs dans cette nouvelle mouture du politiquement correct. Quand on en vient à ignorer la science ou à s’interdire l’enseignement de réalités historiques par crainte de heurter ou de blesser, il y a dérive.

Comme tant d’autres, je veux qu’on aborde les enjeux présents et les enjeux historiques de manière critique, avec doigté et dans le plus grand respect. Jamais je ne me permettrais des références historiques sans considérer le contexte actuel et les gens à qui je m’adresse. Je considère cependant que je n’ai pas à me censurer si je replace les thèmes abordés dans le bon contexte historique.

Il y a donc à mon humble avis des excès, des décisions maladroites qui ont pour effets de desservir une cause qui, au départ, est noble. Certains wokes ont-ils un agenda de domination et de contrôle? On peut légitimement s’interroger, mais je crois d’abord que leur combat est avant tout centré sur la recherche d’une société plus juste.

Voilà donc pour le wokisme. On peut en déplorer les excès ou l’influence perceptible sur des publications comme le New York Times, mais en se concentrant sur cette mouvance, on omet de braquer les projecteurs sur une menace plus directe, plus grave et tout aussi réelle, celle de la croissance de l’extrême droite. J’aimerais bien que mes collègues québécois ou américains accordent le même espace dans leurs textes ou leurs dénonciations au principal ennemi intérieur des États-Unis. Comment expliquer qu’on ne dénonce pas son emprise avec la même fougue ou la même énergie?

Cet extrémisme de droite a d’ailleurs ses entrées au Canada et au Québec. Il suffit de répertorier les sites web d’ici qui relaient les théories du complot ou les thèses chères aux suprémacistes blancs pour réaliser, une fois de plus, que notre société est perméable aux influences de cette droite malsaine. Il n’y a pas que le wokisme qui traverse la frontière...

Depuis l’assaut sur le Capitole le 6 janvier dernier, je ne compte plus les publications qui font état de la hausse de popularité et d’activité des groupes d’extrême droite. Même l’armée américaine reconnaît le problème. Non seulement le recrutement est à la hausse, les groupes sont de plus en plus radicaux. Et à quelle formation politique croyez-vous que ces bonnes gens accordent généralement leurs faveurs? Aux démocrates ou républicains?

Oui, une aile du Parti républicain a un problème d’extrême droite et vous ne serez nullement étonnés d’apprendre que c’est cette faction, encouragée par Fox News, OAN ou Newsmax, qui brandit le plus souvent l’épouvantail woke ou les dénonciations de la culture du bannissement. Les «méchants wokes» deviennent ainsi des cibles faciles et les responsables de tout ce qu’on n’aime pas dans un monde en mutation.

Il vous appartient ultimement de vous «faire une tête», de faire votre propre analyse des tendances actuelles et de vous prononcer sur l’évolution de notre monde. Jamais mon intention n’a été de véhiculer ma morale ou d’imposer mes choix. Je tente simplement, et c’est déjà suffisamment prétentieux, de ramener un certain équilibre dans les préoccupations que véhiculent plusieurs médias et publications.

Pour détestable et nuisible que puisse être la radicalisation de certains adeptes du «wokisme», nous ne devrions pas fermer les yeux sur une dérive dont les racines historiques sont lointaines et connues. Aux États-Unis, populisme et extrême droite ont une longue histoire commune. Ce mélange condamnable fait des ravages au-delà des États-Unis et une bonne partie du monde occidental n’y échappe pas.

Voilà, je m’arrête ici. Je me sens toujours interpelé par les débats ou les enjeux qui nous divisent. Une division trop souvent encouragée par les réseaux sociaux dont les chambres d’écho ne relaient souvent qu’une manière d’envisager les choses. Élargissons notre perspective et assurons-nous de ne pas faire le jeu de ceux et celles qui poursuivent un agenda.